Историята зад най-смелата промяна: "Believe. Further"

Венеция е град със стотици мостове, който заради собствената си история и културни традиции живее с аурата на място, способно да свързва не само брегове и хора, но и цели цивилизации и невероятни идеи. И неслучайно точно във Венеция се срещнаха два гласа, тръгнали от съвсем различни точки, за да открият, че вървят по сходен път. Единият - на маестро Андреа Бочели, който отдавна е надминал границите на операта, а другият - на компания, тръгнала да пренапише собствената си идентичност.

„Какво трябва да направиш, за да промениш представата за себе си, когато светът вече има изградено мнение за теб?" Въпросът, зададен от Масимо Андолина, президент за Европа на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), се превърна в ключов за вечерта, в която той и маестро Андреа Бочели представиха заедно „Believe. Further". Това не е рекламна кампания, а дългосрочна платформа за разговор, чиято амбиция е много по-голяма от един медиен повод.

Маестро Бочели говори за пътя си не като за поредица от лични решения, а като за силна вяра, че следва предопределението. Син на Тоскана, юрист по образование, той изоставя правото заради глас, който още от детството е насочвал другите към него - на семейни обеди, на неделни срещи, много преди сцената на „Ла Скала" и световните концертни подиуми. Маестро Андреа Бочели (вляво) и Масимо Андолина, президент за Европа на Филип Морис Интернешънъл.

„Никога не съм си поставял много конкретни цели в живота", признава той. „По-скоро съм фаталист. Опитвал съм се да давам най-доброто от себе си и после да приемам каквото реши да ми даде Бог."

Той разказва за едно лято, когато бил още момче и с увереност, необяснима дори за самия него, отишъл при майка си, за да я успокои в терзанията ѝ заради някаква пропусната възможност. „Не се тревожи, мамо, казал. - Убеден съм, че скоро нещо ще се случи."

И то наистина се случило, но майка му, която била работила цял живот, за да му остави някаква сигурност в наследство, нямало откъде да знае това. Тя просто се страхувала, че детето ѝ може и да не се справи само.

И ако по време на тази среща във Венеция гласът на маестро Бочели е сантиментално интимен, то гласът на Масимо Андолина кънти със своята убедителност и целеустременост. Дори когато задава сам на себе си неудобни въпроси. „Възможно ли е компания, изградена върху цигарите, да каже: нека сложим същите тези цигари в музей и да продължим напред?"

Риторичен въпрос, който подтиква към разговор, какъвто мнозина предпочитат да избягват. Не и Масимо Андолина. Той описва трансформацията на компанията не като маркетингов трик, а като вяра в промяната. Като дисциплина, която трябва да бъде следвана всеки ден. Упорито и търпеливо, започвайки с убеждаването първо на собствените служители, а едва след това на милионите потребители, институциите и всички останали.

Но за да бъдат убедени всички в правилността на посоката, не е достатъчно да се разчита на отделни мнения или вярвания. Трябва да впрегнеш науката, да потърсиш доказателствата, да ги предоставиш и да отвориш вратите си за всеки, който се интересува или просто иска да надникне в този процес.

Именно тук двата разказа - на маестро Андреа Бочели и на Масимо Андолина - се докосват най-плътно. Бочели цитира Питагор, според когото добрите навици, култивирани с времето, се превръщат в удоволствие. Андолина говори за постоянството и за пораженията, надживени с упоритост. Накрая и двамата стигат до едно и също - успехът не е мигновен акт, а ежедневни усилия, повтаряни дори когато никой не гледа.

Промяната на посоката не е слабост, а част от най-старите разкази за човешкото израстване. Маестро Андреа Бочели дава примери, произтичащи от искрената му вяра и християнската традиция. Св. апостол Павел е преследвал християните, преди да стане един от стълбовете на Църквата. Св. Августин признава собствените си слабости, преди да се обърне към Бог.

„Тъй като никой от нас не може сам да промени света, най-малкото, което можем да направим, е да се научим да живеем в хармония с него", казва маестрото.

После разговорът отново се връща към метафората за мостовете, защото Венеция е град на мостове. „Да спрем да издигаме стени, водени от предубеждения, а вместо това да си подадем ръце, водени от обективност", казва Андолина и посочва скулптурите на протегнати и свързани ръце, инсталирани до мястото, където се провежда срещата - Torre dell'Arsenale. Изглед от историческия район "Кастело" във Венеция и Torre dell'Arsenale

Фамозната кула в историческия квартал „Кастело" е съхранила паметта за индустриалната мощ на някогашната Венецианска република. С това място се свързват и корабостроителниците, чрез които Венеция се превръща в морска империя, както и самата дума „арсенал" - синоним на организирана сила.

Днес около кулата не се строят търговски и военни флотилии, а се създават идеи, които могат да трансформират бъдещето. Разговорът между маестро Андреа Бочели и Масимо Андолина бе илюстрация на това как историята и промяната могат да се съберат под един покрив, без едната да отрича другата.

Един от най-пленяващите моменти на разговора бе този, в който маестро Бочели обяснява собствената си роля на мост между класическата и популярната музика - роля, която той скромно отказва да си припише като новаторство. Той припомни Карузо - първия, пял по радиото за войници в морето, превърнал неаполитанските песни в безсмъртна класика. А също и Бениамино Джили, записал повече от сто популярни песни.

„Днес вероятно е по-лесно да чуеш Бениамино Джили да пее „Мама", отколкото ария от „Аида". Популярната музика стига до всеки, докато операта изисква конкретна страст. Понякога популярната песен е ръката, която внимателно хваща и повежда някого, който никога не е влизал в оперна зала, към откритието на това прекрасно преживяване", казва маестро Андреа Бочели.

Разговорът завършва там, откъдето тръгва цялата инициатива - с визията на ФМИ да сложи цигарите в музея. Не бива да се отричаме от миналото, а просто да го затворим като прочетена глава от книга, докато гледаме напред как науката и технологичният напредък пишат общото ни бъдеще.

„Вперили сме поглед далеч напред, отвъд онова, към което мнозина други гледат днес", казва в заключение Андолина. В това се крие и силата на посланието „Believe. Further".