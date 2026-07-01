Foreigner блеснаха за последно в София с 14 хита от 50-годишната си кариера

Днес на сцената в "Арена 8888" излизат Duran Duran в оригинален състав
Малко са групите, които не могат да изпълнят всичките си хитове на концерт от 2 часа. Една от тях е Foreigner. Легендите на рока обикалят света за прощалното си турне по повод 50 г. от основаването на бандата и във вторник София беше поредната спирка по пътя им по покана на Sofia Music Enteprises. Напълниха зала "Арена 8888" с фенове от всички възрасти, въпреки че гостуват у нас за пети път, а хората не спряха да пеят и танцуват на популярните още от 70-те рок химни. Съставът на Foreigner не е изцяло оригинален, но това няма значение, когато музикантите имат хъс като на прохождаща банда, а основателят Мик Джоунс продължава да е основният двигател, въпреки че не е на сцената.
Подгряваща група не беше необходима. Звездите излязоха на сцената точно по график и интрото на Double Vision разтърси залата. Енергията на младия вокалист Луис Карлос Малдонадо и на опитните музиканти зад инструментите веднага превзе публиката като кулминация в началото. Заредиха хит след хит - Cold as Ice, Blue Morning, Blue Day, That Was Yesterday и много други, предимно от легендарните мултиплатинени албуми "4" и Double Vision. Феновете знаят какво да очакват и получиха всичко. Включително Urgent, която в началото на 90-те звучеше дори в селските дискотеки.
Луис Малдонадо умело флиртуваше с публиката и сипеше комплименти. Да, феновете на Foreigner заслужават. Остават верни на бандата, която за 50 г. има само 9 студийни албума, но пълни с безсмъртни хитове. Фронтменът призова хората да се обичат, да се прегръщат и да имат връзка един с друг, да останат хора в света на технологиите, които отдалечават човешките същества едно от друго. Публиката го послуша, вместо да гледа концерта през екраните на телефоните си.
Артистично представи музикантите по време на "последното" парче Juke Box Hero, след което слязоха за кратко от сцената. Дамите все пак не бяха чули баладата I Want to Know What Love Is. "Не можем просто така да си тръгнем", каза Малдонадо и шоуто продължи. Изпълниха 14 от вечните си хитове и доказаха, че рокът няма да умре. След края музикантите останаха дълго на сцената за овации и сбогуване, поне според официално оповестеното като прощално турне.
Енергията от шоуто на Foreigner се пренесе и извън залата с дълги разговори, включително с непознати за сет листа на групата, изпълненията и кариерата им. Днес е третият поред концерт в зала "Арена 8888". На сцената се качват Duran Duran в оригиналния си състав от 80-те с обещания за поредното незабравимо шоу.