Foreigner блеснаха за последно в София с 14 хита от 50-годишната си кариера

Днес на сцената в "Арена 8888" излизат Duran Duran в оригинален състав

Малко са групите, които не могат да изпълнят всичките си хитове на концерт от 2 часа. Една от тях е Foreigner. Легендите на рока обикалят света за прощалното си турне по повод 50 г. от основаването на бандата и във вторник София беше поредната спирка по пътя им по покана на Sofia Music Enteprises. Напълниха зала "Арена 8888" с фенове от всички възрасти, въпреки че гостуват у нас за пети път, а хората не спряха да пеят и танцуват на популярните още от 70-те рок химни. Съставът на Foreigner не е изцяло оригинален, но това няма значение, когато музикантите имат хъс като на прохождаща банда, а основателят Мик Джоунс продължава да е основният двигател, въпреки че не е на сцената.

Снимка: Юлиан Савчев

Подгряваща група не беше необходима. Звездите излязоха на сцената точно по график и интрото на Double Vision разтърси залата. Енергията на младия вокалист Луис Карлос Малдонадо и на опитните музиканти зад инструментите веднага превзе публиката като кулминация в началото. Заредиха хит след хит - Cold as Ice, Blue Morning, Blue Day, That Was Yesterday и много други, предимно от легендарните мултиплатинени албуми "4" и Double Vision. Феновете знаят какво да очакват и получиха всичко. Включително Urgent, която в началото на 90-те звучеше дори в селските дискотеки.

Луис Малдонадо умело флиртуваше с публиката и сипеше комплименти. Да, феновете на Foreigner заслужават. Остават верни на бандата, която за 50 г. има само 9 студийни албума, но пълни с безсмъртни хитове. Фронтменът призова хората да се обичат, да се прегръщат и да имат връзка един с друг, да останат хора в света на технологиите, които отдалечават човешките същества едно от друго. Публиката го послуша, вместо да гледа концерта през екраните на телефоните си.

Снимка: Юлиан Савчев

Артистично представи музикантите по време на "последното" парче Juke Box Hero, след което слязоха за кратко от сцената. Дамите все пак не бяха чули баладата I Want to Know What Love Is. "Не можем просто така да си тръгнем", каза Малдонадо и шоуто продължи. Изпълниха 14 от вечните си хитове и доказаха, че рокът няма да умре. След края музикантите останаха дълго на сцената за овации и сбогуване, поне според официално оповестеното като прощално турне.

Енергията от шоуто на Foreigner се пренесе и извън залата с дълги разговори, включително с непознати за сет листа на групата, изпълненията и кариерата им. Днес е третият поред концерт в зала "Арена 8888". На сцената се качват Duran Duran в оригиналния си състав от 80-те с обещания за поредното незабравимо шоу.

Снимка: Юлиан Савчев