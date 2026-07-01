"Посрещнах Джулая в болнична стая" - Васко Кръпката изпя песен по съкровените стихове на кмет (Видео)

Кметът на столичния район "Слатина" Георги Илиев, който преди време пребори тумор, пусна на фейсбук профила си песен на Васко Кръпката по свои съкровени стихове.
"Поздравявам Ви с нещо много лично.
Това е песен, текстът на която се роди с първите лъчи на Джулая преди точно две години, докато се възстановявах от тежката операция.
Изпратих го на Васко Кръпката и той сътвори музиката, докато обикаляше по света и у нас, продължавайки да вдъхва кураж и оптимизъм у публиката, а и да я кара да се замисли, както прави вече десетилетия...", написа Илиев.