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"Посрещнах Джулая в болнична стая" - Васко Кръпката изпя песен по съкровените стихове на кмет (Видео)

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Кадър и видео Фейсбук/Георги Пламенов Илиев

Кметът на столичния район "Слатина" Георги Илиев, който преди време пребори тумор, пусна на фейсбук профила си песен на Васко Кръпката по свои съкровени стихове.

"Поздравявам Ви с нещо много лично.

Това е песен, текстът на която се роди с първите лъчи на Джулая преди точно две години, докато се възстановявах от тежката операция.

Изпратих го на Васко Кръпката и той сътвори музиката, докато обикаляше по света и у нас, продължавайки да вдъхва кураж и оптимизъм у публиката, а и да я кара да се замисли, както прави вече десетилетия...", написа Илиев. 

Кадър и видео Фейсбук/Георги Пламенов Илиев
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