Канада за първи път ще участва на "Евровизия", дебютът й ще е в България

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Канада за първи път ще участва в най-престижния песенен конкурс "Евровизия" догодина, когато домакин ще е България.

Това обявиха от официалния сайт на конкурса по-рано днес.

"Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и най-новият му член CBC/Radio-Canada, националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса "Евровизия" през 2027 г. в България", се посочва в изявление на EBU.

Канада е първата нова държава, която се присъединява към "Евровизия" след Австралия през 2015 г.

"Макар конкурсът да е роден в Европа, той продължава да приветства целия свят", каза директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

Дара спечели “Евровизия”, която тази година бе в австрийската столица Виена. СНИМКА: EBU

България получи правото да домакинства музикалния конкурс за първи път, след като Дара стана първа с песента си "Бангаранга" на тазгодишното му издание, което бе във Виена.

До края на месеца се очаква да се избере в кой от четирите града - София, Бургас, Варна и Пловдив, ще се проведе "Евровизия" догодина у нас.