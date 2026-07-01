ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха полицаи във Венецуела за открадната дет...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23148684 www.24chasa.bg

Канада за първи път ще участва на "Евровизия", дебютът й ще е в България

1028
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Канада за първи път ще участва в най-престижния песенен конкурс "Евровизия" догодина, когато домакин ще е България.

Това обявиха от официалния сайт на конкурса по-рано днес.

"Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и най-новият му член CBC/Radio-Canada, националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса "Евровизия" през 2027 г. в България", се посочва в изявление на EBU.

Канада е първата нова държава, която се присъединява към "Евровизия" след Австралия през 2015 г.

"Макар конкурсът да е роден в Европа, той продължава да приветства целия свят", каза директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

Дара спечели “Евровизия”, която тази година бе в австрийската столица Виена. СНИМКА: EBU
Дара спечели “Евровизия”, която тази година бе в австрийската столица Виена. СНИМКА: EBU

България получи правото да домакинства музикалния конкурс за първи път, след като Дара стана първа с песента си "Бангаранга" на тазгодишното му издание, което бе във Виена.

До края на месеца се очаква да се избере в кой от четирите града - София, Бургас, Варна и Пловдив, ще се проведе "Евровизия" догодина у нас.

Дара спечели “Евровизия”, която тази година бе в австрийската столица Виена. СНИМКА: EBU

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)