Христо Мутафчиев връчва за първи път приз за изгряваща звезда на “Свети Влас филм фест”

Кинофорумът “Свети Влас филм фест” ще посрещне едни от най-утвърдените имена в киното у нас за пета поредна година.

Фестивалът се открива довечера в курортния град в 20 ч в амфитеатър “Арена” с носителя на “Златна роза” - Made in EU, на Стефан Командарев. Конкурсната програма включва селекция от девет филма, сред които са “Преди да забравя” на Станислав Дончев, “Брънч за начинаещи” на Яна Титова, “3 килограма щастие” на Зорница-София, “Лъст” на Ралица Петрова, “Приказка за майка и син” на Димитър Сарджев, “Диви ягоди” на Татяна Пандурска, “Звезда” на Камен Стоянов. Официалното закриване ще е на 4 юли с филма на Ивайло Пенчев “Рожден ден”.

Петчленно жури ще

оценява филмите

и ще избере победителите в отделните категории. То е оглавявано от режисьора Милко Лазаров, който миналата година получи Голямата награда на “Свети Влас филм фест” за “Стадото”. Останалите членове на журито са режисьорът Павел Г. Веснаков, актрисата Радина Кърджилова, сценаристът и водещ на предаването “Култура.бг” по БНТ Димитър Стоянович и аниматорът Владимир Тодоров. Художествен директор и селекционер на филмовия форум е кинокритикът доц. д-р Деян Статулов.

В първия ден са прожекциите на три филма. Комедията “Брънч за начинаещи” на режисьора Яна Титова, която е и съсценаристка с Виктория Радославова, е в 15 ч в конферентната зала на хотел “Палас” - Марина “Диневи”. В ролите са Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева.

В 17 ч в същата зала зрителите ще гледат “Преди да забравя”, в който участват Александра Димитрова, Иван Савов, Васил Кънев, Никола Мутафов, Рая Пеева, Мария Статулова. Лентата разказва емоционалната история на възрастен мъж с напредваща деменция, за когото семейството му организира пътешествие из страната, за да съберат заедно весели спомени, преди болестта да ги заличи.

След 20 ч, когато церемонията по откриването в амфитеатър “Арена” приключи, започва прожекцията на Made in EU на Стефан Командарев.

Прожекциите на другите номинирани филми ще продължат в “Диневи Ризорт” на 3 и 4 юли.

“Вярвам, че мисията на “Свети Влас филм фест” е не просто да представя най-новите български филми, а

да бъде пространство

за срещи между техните

автори и публиката

Именно тези срещи са безценни, защото пораждат истински диалог за българското кино, а за самите автори са стимул, признание и възможност за обмен на идеи и опит”, казва директорът на фестивала Даниела Динева.

Христо Мутафчиев ще връчи награда за изгряваща звезда.

Нов акцент в тазгодишното издание ще бъде специалната извънконкурсна награда “Изгряваща звезда”, която Съюзът на артистите в България ще връчи за първи път. Тя ще бъде дадена от председателя на съюза Христо Мутафчиев и има за цел да насърчи младите актьори и да обърне заслужено внимание на техния талант.

Организатор и домакин на фестивала е фондация “Българска памет - братя Диневи” с подкрепата на Националния филмов център, община Бургас, община Несебър, кметство Свети Влас. Актьорът Мариан Вълев и директорът на фестивала Даниела Динева, зам.-председател на фондация “Българска памет - братя Диневи”, остават двигателната сила на филмовия форум от създаването му. Всички прожекции в рамките му ще са с вход свободен.

Даниела Динева, директор на „Свети Влас филм фест" и зам.-председател на фондация „Българска памет - братя Диневи":

Кинофестът е вече традиция - 5 години

се вписва в културния афиш на региона

Г-жо Динева, какво е новото в петото издание на „Свети Влас филм фест"?

- Преди да говоря за новите неща, бих искала да изкажа гордостта си, че фестивалът се превърна в традиция и празнуваме пета година. Лесно е да започнеш, трудно е да бъдеш устойчив в среда, която те предизвиква с всички притеснения от случващото се по света.

Даниела Динева е директор на „Свети Влас филм фест" и зам.-председател на фондация „Българска памет - братя Диневи".

А новото е, че тази година ще бъде излъчена награда за изгряваща звезда на българското кино.

И разбира се най-важното – входът и на дневните, и на вечерните прожекции в амфитеатър "Арена" е напълно свободен. От 2 до 4 юли зрителите ще могат да срещнат в Свети Влас създателите на любимите си филми – режисьори, актьори, оператори.

- Кинофестът запазва ли конкурсното си начало, ще бъде ли излъчен победител?

- Да, както и досега авторитетно жури ще прецени кой от номинираните филми да бъде отличен. През тази година председател на журито ще бъде режисьорът Милко Лазаров, който миналата година получи Голямата награда на „Свети Влас филм фест" с филма „Стадото".

Не бих искала да пропусна основния двигател на форума – актьора и режисьор Мариан Вълев. Без него фестивалът нямаше да го има. Преди десетина години, в един най-обикновен разговор с него, се роди идеята да организираме кинофеста. Стигнахме до идеята, че имаме подреден курортен град като Свети Влас, с красиви гледки и множество туристи, имаме амфитеатър с 600 седящи места,

построен от нашата фондация – „Българска памет – братя Диневи", разполагаме и с дългогодишния опит да фондацията да организира мащабни културни форуми.

От друга страна - киното ни е европейско – с талантливи продуценти, режисьори, актьори. Защо да не организираме кинофестивал?

- Има ли интерес от туристите към Филм феста?

Миналата година встъпителните ми думи на сцената на "Свети Влас филм фест" бяха: „амфитеатърът е пълен, и сърцето ми е пълно". Най-големият страх на всеки организатор на лайфстайл и културни мероприятия е липсата на публика. А упрекът от чуждите ни туристи, че не всеки филм има субтитри на техния език, е някак сладък.

- Освен културни събития, създателите на вашата фондация развиват и мащабен туризъм. Как съжителстват бизнесът и културата?

- Визията на създателите на фондацията – Динко и Йордан Диневи винаги е била културно-исторически и лайфстайл туризъм. С организирания в партньорство с фондация „Инспиро здравен форум, поставихме приоритет и върху лечебните свойства на въздуха в Свети Влас.

Стараем се да градим идеалното за нас лице на българския морски туризъм, което включва спокойствие и здравна грижа, поддържана инфраструктура, богат културен живот, исторически паметници, които да говорят на чужденците кои сме ние.

Аз лично като майка се водя от моите приоритети при избор на туристическа дестинация – сигурност и добавена стойност към плажа и морето, с което почивката ни да бъде много повече от събиране на тен.

- Има ли предизвикателства, които ви затрудняват?

- Опитваме се да осигурим устойчивост на кинофорума. Благодарни сме на нашите партньори - общините Бургас и Несебър, както и на кметство Свети Влас, на Националния филмов център, на "Самсунг" и на медийните ни партньор БТА и CodeFashion TV. И да, трябва да се казват имената на тези, които застават зад едно такова събитие, защото без тях то не е възможно.

Милко Лазаров, председател на

журито на “Свети Влас филм фест:

Зрителите ще усетят BG

киното с увереността му

да изразява съвременни

теми по автентичен начин

- Година след като вашият филм “Стадото” получи Голямата награда на фестивала, се връщате в Свети Влас като председател на журито. Променя ли се погледът към един филм, когато вече не сте в ролята на негов автор, а на човек, който трябва да разпознае доброто кино?

- Да, промяната в гледната точка е съществена. В позицията на автор фокусът е върху процеса на създаване на лична художествена идея, докато ролята на жури предполага дистанциран и аналитичен поглед. Филмът вече се възприема не като индивидуално изразяване, а като завършено художествено произведение, което функционира самостоятелно пред зрителя. Това изисква по-широк критически ракурс и по-висока степен на обективност.

Даниела Динева връчва наградата на Милко Лазаров на фестивала миналата година. Сега той е председател на журито.

- Когато оценявате филм, кое натежава повече - силният авторски почерк, киноезикът или способността му да остави следа у зрителя?

- Тези три компонента са взаимносвързани и трудно разделими в рамките на цялостното филмово въздействие. Авторският почерк изразява индивидуална позиция и художествена идентичност, киноезикът представлява средството за нейното реализиране, а въздействието върху зрителя е крайният резултат на тази връзка. Убедителни са филмите, при които формата и съдържанието се допълват и водят до трайно емоционално и интелектуално въздействие.

- Фестивалите често са първата истинска среща на филма с неговата публика. Каква е ролята на подобни форуми за българското кино?

- Фестивалите изпълняват ключова културна и професионална функция в екосистемата на българското кино. Те осигуряват пространство за първична среща между филм, автор и публика, особено в контекста на ограничени разпространителски канали. Освен това създават условия за критическа дискусия и професионален обмен, които са съществени за развитието на националната киносреда.

- Живеем във време, което ни засипва с образи и съдържание. Какво може да направи киното днес, което другите изкуства не могат?

- В съвременната среда на свръхпродукция на визуално съдържание киното запазва своята уникалност чрез способността си да структурира по специфичен начин време и внимание. То създава интегрирано аудио-визуално преживяване, което изисква продължена концентрация и съпреживяване. Именно тази комбинация от време, образ и звукова среда му позволява да формира по-дълбоко и устойчиво въздействие в сравнение с краткотрайни визуални формати.

- След края на прожекциите и на фестивала с какво усещане бихте искали да си тръгнат зрителите?

- Бих искал зрителите да останат с впечатлението, че българското кино е жизнена, разнообразна и развиваща се художествена система. То не се изчерпва с един естетически модел или тематичен кръг, а включва различни авторски гласове и подходи. Най-важното е да се възприеме като киноизкуство, което притежава собствена идентичност и увереност да изразява съвременни теми по автентичен начин.