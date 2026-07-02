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След 22 г. частен детектив вижда в тълпата лицето на мъртвата си приятелка

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13 от криминалните романи на Харлан Коубън вече са хитови минисериали

“Не на мене тия” е интригуващ трилър, в който напрежението и очакването, отказващото да си отиде минало и тайните от настоящето се запилитат в сложен сюжет, типичен за майстора на криминалните романи Харлан Коубън. Книгата (изд. “Колибри”) е в превод на Надя Баева и с корица на Живко Петров.

Младият Киърс, току-що завършил колеж, обикаля Испания с приятели. Една сутрин се събужда облян в кръв. В ръката му има нож. До него лежи тялото на приятелката му Ана. Мъртва. Киърс няма представа какво се е случило. Ужасът заглушава мислите му... а после той побягва.

Двайсет и две години по-късно Киърс е частен детектив, който се издържа, като изпълнява нископлатени поръчки и води курс по криминология във вечерно училище в Ню Йорк. Една вечер забелязва познато лице в дъното на аудиторията. Лице, което не би могъл да сбърка. Ана. В момента, в който погледите им се срещат, тя изчезва.

За Киърс няма съмнение – за да разбере истината за онзи кошмарен ден, трябва да намери коя е тази жена. А разследването ще разкрие събития, пазени в тайна повече от две десетилетия – и ще го принуди най-сетне да се изправи срещу собственото си минало.

Коубън е лауреат на литературните награди за криминални книги “Едгар”, “Шеймъс” и “Антъни” и е първият автор в историята, спечелил и трите.

Първият му роман излиза през 1990 г., а днес библиографията му включва 35 романа. Книгите му са продадени в над 100 милиона екземпляра и са преведени на 46 езика. От 2018 г. насам Netflix ги адаптира в хитови минисериали. До момента има 13 екранизации, а партньорството между автора и платформата продължава да се разширява.

Издателство “Колибри” обявява “Месец на Харлан Коубън” през юли и всичките му книги, включително “Не на мене тия”, ще бъдат намалени с 25%.

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