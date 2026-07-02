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Защо са ни две очи?

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Как възприемаме света? Защо са ни две очи? Как ни служат ушите? Как усещаме миризмите? Отговорите на тези въпроси ще откриете в новото попълнение към поредицата “Защо? Какво? Как?” - “Виждам, чувам, усещам” (изд. “Фют”). Ясните и опростени информативни илюстрации и кратките достъпни текстове дават първи познания за околния свят и отговарят на многобройните въпроси, задавани от децата. Повдигащите се капачета правят четенето още по-забавно. Те събуждат любопитството и насърчават децата сами да откриват нови факти. Тази книга е чудесен помощник за всички деца, които искат да научат повече за човешкото тяло и за начина, по който възприемаме света.

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