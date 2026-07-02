Методичен убиец ликвидира цели семейства, без да оставя улики

Методичен убиец елиминира цели семейства в заможните квартали на Вашингтон. Мъжът, когото пресата нарича Семейния убиец, действа посред нощ, без да оставя каквито и да е улики. Той е дързък, хладнокръвен и неимоверно жесток – не пожалва дори невръстни деца. Алекс Крос и партньорът му Джон Сампсън поемат случая, но не след дълго се оказват в задънена улица. Въпреки това детективът е убеден, че нито едно престъпление не е перфектно и е само въпрос на време убиецът да сбърка.

Страховитият сюжет е в новия роман на Джеймс Патерсън “Крос срещу Семейния убиец” (изд. “Хермес”). Американският писател често е определян като Краля на бестселърите, а книгите му са продадени в над 425 милиона екземпляра в цял свят.

