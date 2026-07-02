В продължение на десетилетия изборът за лятната почивка изглеждаше почти предрешен – море или планина. Днес този въпрос има много повече от два възможни отговора. Все повече хора търсят не просто място, на което да прекарат няколко свободни дни, а преживяване, което да съчетава възстановяване, движение, природа, култура, гастрономия и време, прекарано заедно.

Тази промяна не е случайна. Тя е отражение на начина, по който живеем. Ежедневието става все по-динамично, свободното време – все по-ценно, а очакванията към почивката – все по-високи. Ако преди беше достатъчно да сменим офиса с плажа, днес искаме да се върнем у дома отпочинали, вдъхновени и с усещането, че сме преживели нещо различно.

Именно затова минералните дестинации все по-често намират своето място в летните планове на българите. Не като алтернатива на морето, а като негово естествено допълнение. Няколко дни, в които тялото си почива, умът забавя темпото, а всеки ден предлага ново преживяване.

Сред местата, които най-убедително въплъщават тази философия, е Долината на розите.

Повечето хора свързват региона с розобера през май и Фестивала на розата. Малцина обаче осъзнават, че през лятото тази част на България разкрива съвсем различно лице. Между склоновете на Стара планина и Средна гора се срещат минерални извори, вековни гори, едни от най-ценните археологически находки в Европа, винарни, розоварни, живи традиции и една спокойна атмосфера, която все по-трудно откриваме в популярните туристически дестинации.

В сърцето на този регион се намира Kings' Valley Medical & Spa Hotel – петзвезден комплекс, който променя представата за това как може да изглежда една лятна ваканция. Вместо да бъде просто място за настаняване, хотелът се превръща в отправна точка към десетки различни преживявания – както в рамките на комплекса, така и извън него.

Повече от СПА почивка

Думата "СПА" често създава погрешна представа. За мнозина тя означава няколко часа в басейн и посещение на сауна. В Kings' Valley тази идея е развита много по-далеч.

Минералната вода е естествената основа на преживяването, но тя е само началото. Денят може да започне с йога на открито, да продължи с водна гимнастика или терапевтични упражнения, след което да премине в няколко часа край откритите минерални басейни. Вечерта атмосферата се променя с тематични кулинарни вечери, гостуващи изпълнители или DJ партита край басейна. За децата има собствена програма с анимация, спортни игри, творчески работилници и активности през целия ден, което позволява на родителите истински да си починат.

Тази комбинация между движение, релакс и социални преживявания превръща всеки ден в различен. Именно това отличава съвременната минерална ваканция – тя не те кара да избираш между активност и спокойствие, а ти позволява да намериш собствен баланс.

Дестинация, която заслужава да бъде откривана

Истинската сила на региона обаче започва извън пределите на хотела.

Само на няколко минути се намира Казанлък – град, който разказва историята на България по начин, който трудно може да бъде открит другаде. Именно тук се намира Казанлъшката тракийска гробница – част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, чиито стенописи са сред най-добре съхранените образци на елинистичното изкуство. Но тя е само една от десетките тракийски могили, превърнали района в световноизвестната Долина на тракийските царе.

Любителите на историята могат да посетят и могилите Голямата Косматка, Оструша, Шушманец и Грифоните, където археолозите разкриват впечатляващи свидетелства за цивилизация, процъфтявала по тези земи преди повече от две хилядолетия.