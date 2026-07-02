Заместник-министър Станев на откриването на изложбата на Карамазов с портрети на затворници: Обществото трябва да знае истината за местата за лишаване от свобода

Битът на лишените от свобода, техните истории за доброто и злото, надеждите за прошка и смирение, смисълът на престоя зад решетките – всичко това разказва изложбата на Владимир Карамазов „На тяхно място“, която се откри в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в троянското село Орешак. След успеха в Националната галерия „Двореца“ през миналата година, фотографиите от проекта за първи път са показани извън столицата и затвора в Белене, където беше премиерното представяне. Изложбата включва също писма, лични вещи и затворнически инвентар, което прави цялостното представяне напълно автентично.

Като тест за толерантност и за способност да приемаме другите, определи изложбата ресорният заместник-министър на правосъдието Станимир Станев. В приветствените си думи при откриването той акцентира върху ролята на изкуството в процеса на ресоциализация. „Животът в затворите днес е коренно променен, работи се целенасочено за образование и социализация. Обществото трябва да знае истината за местата за лишаване от свобода, защото мълчанието поражда митове и страхове. За това този проект е и превенция, показваща смисъла на наказанието и необходимостта от подкрепа, а не от допълнителни осъждания“, каза още заместник-министър Станев.

От своя страна авторът Владимир Карамазов сподели опита и впечатленията си. Той успя да създаде портретите на лишени от свобода, които търпят присъди, повечето от тях доживотни, в затвора в Белене, като снима на остров Персин в продължение на 1 година. „Проектът ме промени много, станах по-толерантен и смирен. Продължавам да съм в постоянен контакт с много от затворниците. Не правя разлика между хората вътре и навън след постоянното ми общуване с тях. Обществото не си дава сметка, че те отиват в затвора, излежават си присъдите и се връщат при нас. Не можем да ги заклеймяваме, защото голяма част са понесли наказанието си и ние трябва да вярваме, че те могат да се поправят. Ако не вярваме, че един човек може да се промени, то тогава няма смисъл“, каза Карамазов.

На изложбата стана ясно още, че „На тяхно място“ е получил голям международен отзвук с награди и признания - включително книга с потретите от проекта, издадена от престижното лондонското издателство GOST books. Беше прожектиран и документалният филм, посветен на изложбата, който е носител на наградата от фестивала „Затворнически филм“ в Полша. Това е културно събитие, което популяризира филми, разглеждащи теми като престъпност, наказание, живот в затвора и последваща интеграция.

На откриването на изложбата в Орешак, чийто домакин е Община Троян, бяха още министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов, игуменът на Троянския манастир Драговитийския епископ Василий, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов, началниците на затворите в Белене и Ловеч – ст. комисари Павлин Камбуров и Пламен Хинков и др.

Инициативата на актьора е подкрепена от Министерството на правосъдието, ГДИН и от ръководството на затвора в Белене, като част от цялостната дейност по ресоциализация на лишените от свобода.