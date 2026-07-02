Лили Иванова с концерт в Русе днес

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Лили Иванова ще изнесе концерт в Летния театър на Русе днес от 20,30 часа, съобщиха от екипа на певицата. Той е част от последното голямо национално турне на изпълнителката, а билетите за изявата в крайдунавския град са разпродадени отпреди повече от седмица, предава БТА.

Певицата ще излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа". Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Лили Иванова ще пее в Русе, след като на 12 юни откри концерта „25 години „БГ радио" пред храм-паметника „Александър Невски", а на 24 май пя в парижката зала „Олимпия".

Националната ѝ обиколка започна с концерт в Добрич на 1 юли. След Русе турнето ще продължи в Горна Оряховица – на 10 юли, Варна – на 11 юли и Бургас – на 12 юли. Есенната част на обиколката включва концерти в София – на 2 септември, Пловдив – 7 септември, Плевен – 10 септември, Шумен – 22 октомври, Хасково – 16 ноември, Пазарджик – 18 ноември и Ямбол – 23 ноември.

От екипа на Лили Иванова обявиха, че тя ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г. в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.