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The Bubble Room в The Sphere е новото сезонно пространство на Grand Hotel Millennium Sofia и Pinot Sofia, посветено на шампанското, залезите и летните вечери над града

София все по-уверено се нарежда сред европейските градове, които развиват собствена култура на градския лукс – не чрез показност, а чрез преживявания. След утвърждаването на винени барове, авторски ресторанти и rooftop пространства, това лято столицата прави още една крачка напред.

От 2 юли Grand Hotel Millennium Sofia открива The Bubble Room – първия специализиран champagne rooftop bar в София. Разположено в The Sphere – ексклузивния lounge на 30-ия етаж на хотела, непосредствено под хеликоптерната площадка, новото пространство предлага 360-градусова панорамна гледка към столицата и концепция, каквато досега не е съществувала в България.

The Bubble Room не е просто нов бар, а пространство, посветено на шампанското – място, в което внимателно подбраната селекция, впечатляващата гледка, музиката и атмосферата се обединяват около една идея: да превърнат всяка лятна вечер в специален повод.

Концепцията е замислена като ексклузивно сезонно преживяване. The Bubble Room ще работи само от 2 юли до средата на септември, всеки четвъртък, петък и събота, от залез слънце до 2:00 часа след полунощ. Именно ограниченото време е част от неговата философия – място, което съществува само през най-красивите седмици на лятото.

Когато шампанското разказва истории

В последните години специализираните champagne барове се превърнаха в една от най-интересните тенденции в европейските столици. Те променят традиционната представа за шампанското като напитка, запазена единствено за празнични поводи, и го превръщат в естествена част от съвременната градска култура.

Именно тази идея стои зад партньорството между Grand Hotel Millennium Sofia и Pinot Sofia.

Като един от най-разпознаваемите специалисти по шампанско в България, Pinot Sofia създава селекция, която отвежда гостите отвъд добре познатите етикети. Вместо масовите имена, The Bubble Room поставя акцент върху независими производители и бутикови къщи, които през последните години определят новото лице на региона Шампан.

Сред тях са Hélène Charbaut, JM Sélèque, Étienne Calsac, Elise Bougy, André Jacquart, Benoît Marguet, Fleury, Louise Brison и още десетки производители, чиито вина рядко могат да бъдат открити заедно в една винена листа.

Менюто предлага богат избор от Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Rosé, Vintage Champagne, Extra Brut, Brut Nature и Zero Dosage, а част от шампанските ще бъдат достъпни и на чаша. Това дава възможност гостите да откриват различни стилове и производители – практика, характерна за най-добрите champagne барове в Европа.

Най-красивият час от деня

Има места, които са създадени за залеза.

Разположен високо над градския шум, The Bubble Room предлага гледка към София, която се променя с всяка минута – от последните слънчеви лъчи над Витоша до светлините на града след полунощ. Именно преходът между деня и нощта е моментът, около който е изградена цялата концепция.

Тук времето не се измерва с часовника, а с още една чаша шампанско, още една песен и още един поглед към хоризонта.

Лятото има свой собствен саундтрак

Всяка вечер в The Bubble Room ще има собствен музикален характер.

През юли зад пулта ще застават DJ Emma, Sergio Daniello, Stephane Love, Choizz, Samoraya, Liya и Adriansky, които ще изграждат различно настроение във всеки отворен ден. Музиката е внимателно подбрана така, че да допълва атмосферата, без да я доминира – естествен фон за разговори, шампанско и панорамната гледка над София.

Луксът да бъде само за едно лято

В свят, в който почти всичко е достъпно по всяко време, The Bubble Room избира различен подход.

След средата на септември пространството ще затвори врати до следващия летен сезон. Именно тази ограниченост превръща всяко посещение в част от преживяване, което не може да бъде отложено.

С The Bubble Room Grand Hotel Millennium Sofia и Pinot Sofia не просто откриват ново място на картата на София. Те поставят началото на нов формат – пространство, посветено на шампанското, което съчетава експертиза, впечатляваща панорама и внимателно подбрана атмосфера в едно от най-високите места над столицата.

За едно лято София получава нова гледна точка към града. И нов повод да вдигне наздравица.