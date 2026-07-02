Фотозагадка: Кой е този известен наш актьор?

Фотозагадка ➡️ Кой е този известен наш актьор?
Жокер ➡️ Висок е 193 см. Култова фраза на един от най-емблематичните му персонажи е: "Престъпник не се раждаш, Росене. Престъпник умираш."
👉Очаквайте утре отговора на фотозагадката първо в инстаграм
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Фотозагадка ➡️ Кой е този известен наш актьор?
Жокер ➡️ Висок е 193 см. Култова фраза на един от най-емблематичните му персонажи е: "Престъпник не се раждаш, Росене. Престъпник умираш."
👉Очаквайте утре отговора на фотозагадката първо в инстаграм
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