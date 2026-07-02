За пръв път арфа ще звучи в уникална църква на фестивала Arbanassi Summer Music



За първи път в уникалната църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил" в Арбанаси ще прозвучи арфа в рамките на бутиковия фест Arbanassi Summer Music. Форумът събира за 16-и път

почитателите на камерната музика за три концерта във вълнуващата среда на средновековните църкви-музеи „Св. Архангели Михаил и Гавраил" и „Св. Георги".

Хитовият за Източна Европа фестивал по традиция извежда камерната музика от стандартната концертна зала и я пренася в магнетичната църковна атмосфера, обединявайки изпълнители и публика в едно неповторимо преживяване, казват организаторите.

Фестивалът стартира на 9 юли в църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил". Концертната вечер под надслов "Любовта ни приветства с "Добре дошъл" ще бъде посветена на вокални произведения на Ралф Вогън Уилямс, специално преработени за арфа, сопран и три обоя. Във втория концерт на 11 юли ще бъдат изпълнени струнни произведения на Антон Аренски и Александър Бородин, а на финала в църквата „Св. Георги" на 14 юли ще звучат Вторият квартет на Менделсон и Струнен квинтет на Александър Глазунов.

Публиката ще се наслади на изпълненията на международна формация от Белгия, Косово, Нидерландия, Германия, Франция и България. Тази година на фестивала гостуват цигуларите Йорик Троман, Висар Кучи и Виктор Тренев, Илина Илиева (виола), Виктор Трайков (виолончело), Юлита Фъсева (контрабас), Йерун Соорс (обой), Себастиен Ванлерберг (любовен обой) и Димитри Местдаг (английски рог). За първи път в програмата ще се включат белгийският сопран Лора Бино и арфистката Анук Щуртеваген. Изпълнителите са водещи солисти на Кралската фламандска филхармония и други световни оркестри.

Arbanassi Summer Music се провежда от 2010 г. по инициатива на музиканта от Кралската фламандска филхармония Димитри Местдаг и неговата съпруга – великотърновката Юлита Фъсева. Домакин и организатор на събитието е Регионалният исторически музей с подкрепата на Община Велико Търново. Фестивалът е част от Културния календар на Старата столица и е носител на престижния европейски лейбъл „Европа на фестивалите, фестивалите на Европа" (EFFE).



