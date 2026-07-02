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Климентина Фърцова на кастинг за съпругата на Стоичков

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Климентина Фърцова на кастинга

Коя актриса ще влезе в ролята на Мариана - съпругата на Христо Стоичков, във филма за футболната легенда? Все още кастингът тече, а на него се яви и Климентина Фърцова. Младата актриса стана популярна със сериала “Войната на буквите” по БНТ. Тя е и част от трупата на Драматичния театър “Николай Масалитинов” в Пловдив.

“Мариана е опората в неговия живот и и в моментите, в които той е бил силно ангажиран с професионални амбиции, тя е била стабилната, разумната сила, която го е държала здраво стъпил на земята”, казва Климентина Фърцова за образа на Мариана Стоичкова.

За ролята на Стоичков вече бе избран Кристо Стоичков.

Мащабната биографична продукция “Стоичков – Имало едно време в България” би трябвало да излезе на екран в края на другата година.

Климентина Фърцова на кастинга

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