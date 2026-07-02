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Министър Милошев благодари за смелостта на Владо Карамазов, запечатал в кадри човешкото в затвора

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Карамазов говори на откриването на изложбата си. Вдясно от него е министър Евтим Милошев. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Най-дълбокият смисъл на изкуството е да не допуска хората да изгубят чувствителността си. А ценности като любовта, съпричастността и отношението към другия да бъдат не само думи, а реално преживяване.

Това призова министърът на културата Евтим Милошев при откриването на фотографската изложба “На тяхно място” на Владо Карамазов, която бе показана на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Благодаря на господин Карамазов за смелостта му да се изправи пред този труден, провокативен, но преди всичко човешки диалог. Нека да запазим човешкото в нас. Нека да бъдем преди всичко хора, каза още Милошев.

Изложбата е с над 80 фотографии, които представляват портрети и лични истории на лишени от свобода в затвора в Белене.

Там Карамазов отива лично няколко пъти, среща се и говори със затворниците, за да постави големия въпрос на фокус - какво довежда хората дотам, че да извършат престъпленията, заради които са в затвора. И каква е цената на свободата, за личния избор и за възможността за промяна.

На откриването на експозицията бяха още Станимир Станев, заместник-министър на правосъдието, игуменът на Троянския манастир епископ Василий, главен комисар Ивайло Йорданов – главен директор на ГД “Изпълнение на наказанията”, началниците на затворите в Ловеч и в Белене старши комисар Пламен Хинков и старши комисар Павлин Камбуров. (24часа)

Карамазов говори на откриването на изложбата си. Вдясно от него е министър Евтим Милошев. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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