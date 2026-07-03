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Васил Найденов и Стефан Димитров заравят томахавки...

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Васил Найденов и Стефан Димитров заравят томахавките в памет на Мишо Белчев

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Васил Найденов

Концертът “Белчевия род го има” е на 12 октомври в зала 1 на НДК

Отново заедно на сцената ще излязат Васил Найденов и Стефан Димитров. Двамата ще заровят томахавките, след като преди година се скараха заради авторски права на песни. Събира ги посмъртно обичаният певец Михаил Белчев.

В негова памет на сцената ще излязат и Йорданка Христова, братя Аргирови, Богдана Карадочева, Орлин Горанов, дует “Ритон”, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, група “Сигнал”, Хайгашод Агасян, “Фондацията”, Мая Нешкова и много други.

Стефан Димитров
Стефан Димитров

Те ще изпеят любими хитове и песни на 12 октомври в зала 1 на НДК – датата, която Михаил Белчев сам избира за своя юбилеен спектакъл по случай 80-годишнината си под надслов “Белчевия род го има”. Той мечтае този концерт да бъде началото на поредица от срещи с публиката в София, Варна и Русе. Съдбата обаче променя всичко. Вместо юбилей спектакълът ще се превърне във вечер на паметта, в която десетки от най-близките му приятели и колеги ще изпълнят неговите песни.

Михаил Белчев целува ръката на любимата си Кристина по време на концерт. СНИМКА: АРХИВ
Михаил Белчев целува ръката на любимата си Кристина по време на концерт. СНИМКА: АРХИВ

“Всички приеха без колебание да участват. Това много ме трогна. Ники Априлов ще бъде режисьор на концерта. Искаме да бъде празник на неговата музика, а не вечер на тъгата”, разказа наскоро съпругата на Мишо Белчев Кристина пред “24 часа”. Тя обаче още не знае дали ще намери сили също да излезе на сцената.

Васил Найденов
Стефан Димитров
Михаил Белчев целува ръката на любимата си Кристина по време на концерт. СНИМКА: АРХИВ

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