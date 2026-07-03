Васил Найденов и Стефан Димитров заравят томахавките в памет на Мишо Белчев

Концертът “Белчевия род го има” е на 12 октомври в зала 1 на НДК

Отново заедно на сцената ще излязат Васил Найденов и Стефан Димитров. Двамата ще заровят томахавките, след като преди година се скараха заради авторски права на песни. Събира ги посмъртно обичаният певец Михаил Белчев.

В негова памет на сцената ще излязат и Йорданка Христова, братя Аргирови, Богдана Карадочева, Орлин Горанов, дует “Ритон”, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, група “Сигнал”, Хайгашод Агасян, “Фондацията”, Мая Нешкова и много други. Стефан Димитров

Те ще изпеят любими хитове и песни на 12 октомври в зала 1 на НДК – датата, която Михаил Белчев сам избира за своя юбилеен спектакъл по случай 80-годишнината си под надслов “Белчевия род го има”. Той мечтае този концерт да бъде началото на поредица от срещи с публиката в София, Варна и Русе. Съдбата обаче променя всичко. Вместо юбилей спектакълът ще се превърне във вечер на паметта, в която десетки от най-близките му приятели и колеги ще изпълнят неговите песни. Михаил Белчев целува ръката на любимата си Кристина по време на концерт. СНИМКА: АРХИВ

“Всички приеха без колебание да участват. Това много ме трогна. Ники Априлов ще бъде режисьор на концерта. Искаме да бъде празник на неговата музика, а не вечер на тъгата”, разказа наскоро съпругата на Мишо Белчев Кристина пред “24 часа”. Тя обаче още не знае дали ще намери сили също да излезе на сцената.