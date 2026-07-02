Министърът на културата Евтим Милошев освободи целия Съвет на директорите на НДК. Избрани са техни заместници до провеждане на конкурс за нови членове и изпълнителен директор.

В началото на месеца културният министър изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев заяви, че фирмата е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Той уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 членове, един от които е изпълнителен директор. Възнагражденията за 2023 г. възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното и възнаграждение е в размер на около 13 680 евро.

На 25 юни Милошев, обяви, че директорът на НДК Андрияна Татарова е махната от поста. Това стана по време на заседание на ресорната комисия в парламента. Тя е отстранена заради "порочни практики".

Сега Милошев освобождава и целия съвет на директорите. Ето какво съобщават от министерството на културата:

"Днес, 02.07.2026 г., с протокол на министъра на културата Евтим Милошев се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД. На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие" в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър.