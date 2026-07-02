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Григор вече мисли за сватба: Искам Серина и Винъс да я организират

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Серина Уилямс и Григор Димитров след победата му в Маями Кадър: Туитър/Tennis TV

Григор Димитров за пореден път говори за близките си отношения със сестрите Серина и Винъс Уилямс. Най-добрият ни тенисист призна, че иска те да организират сватбата му. В момента Григор има връзка с мексиканската актриса Ейса Гонзалес, но засега не са загатвали за брак. 

"Със Серина сме много близки и постоянно сме в контакт. Често се чуваме по "FaceTime". Наистина е хубаво да се събудиш в 6 сутринта и да има с кого да се чуеш в другия край на света. Същото се отнася и за Винъс. Всъщност имаме групов чат, в който нещата често излизат извън контрол.

Късметлия съм да имам такива хора до себе си и се чувствам свободен да ги попитам за абсолютно всичко. Те притежават големи сърца, забавлявали сме се толкова много заедно и усещам, че един ден ще се забавляваме още повече.

Онзи ден си говорихме че най-доброто все още не се е случило. Тепърва един ден ми предстои ергенско парти и сватба, а не се сещам за никой по-подходящ от тях, който да организира тези две събития. Ние сме едно голямо семейство", каза Димитров след победата си над Дейн Суйни на "Уимбълдън".

Серина Уилямс и Григор Димитров след победата му в Маями Кадър: Туитър/Tennis TV

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