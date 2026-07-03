"Ню Йорк пост": Тейлър Суифт и Травис Келси са се оженили преди тържеството в Ню Йорк

Мегазвездата на поп музиката Тейлър Суифт и Травис Келси - един от водещите играчи в Националната футболна лига на САЩ, са сключили брак, предаде Ройтерс, позовавайки се на рубриката за светски новини "Пейдж сикс" на в. "Ню Йорк пост".

Суифт и Келси, и двамата 36-годишни, са разменили обети пред "малка група близки", посочва медията. От публикацията не става ясно кога и къде е била сватбата, макар да се отбелязва, че частният самолет на певицата наскоро е имал престой в Нашвил - градът, където тя е живяла в началото на кариерата си.

Говорителят на Суифт не е отговорил веднага на молбата за коментар, а Ройтерс не можа да потвърди информацията на "Пейдж сикс", пише БТА.

На 24 юни The New York Times, позовавайки се на множество източници, съобщи подробности за сватбата на Суифт.

Изданието прогнозира, че тя ще се омъжи за футболиста на Канзас Сити Чийфс Травис Келси на 3 юли. Посочи, че на следващия ден, когато Съединените щати празнуват Деня на независимостта, Суифт и Келси са планирали грандиозна церемония за хиляда души в Медисън Скуеър Гардън.

Докато работниците се суетяли да подготвят "Медисън скуеър гардън" за очакваното пищно тържество за суперзвездите, двойката показа своята подкрепа за Ню Йорк. Световните агенции, цитирайки екипа за връзки с обществеността на певицата, съобщават, че Тейлър Суифт и Травис Келси тази седмица са дарили 26 милиона долара на няколко благотворителни организации в града и на други места.

Според три източника, запознати с подготовката на церемонията, The New York Times е получил искане от Общинския съвет на Ню Йорк да затвори улиците около "Медисън Скуеър Гардън" от 2 юли до обяд на 4 юли. Нюйоркчани трябва да очакват сериозни задръствания, пише вестникът.

Празненството според The ​​New York Times ще продължи на 4 юли – Деня на независимостта на САЩ. Rolling Stone пише, че Суифт абсолютно обожава партитата за 4 юли. В Роуд Айлънд тя празнува празника стилно с приятели всяка година. През 2023 г. например певицата спретна моминско парти със Селена Гомес и сестрите на Хайм - Ести, Алана и Даниел. Суифт беше необвързана по това време и публикува снимки от партито с надпис: „Честит Ден на независимостта от вашите местни необвързани момичета." Ще се видим тази вечер [на шоуто], Канзас Сити. Именно на този концерт в Канзас Сити Травис Келси присъства и се запознава с Тейлър.

Rolling Stone предполага, че Суифт и Келси вероятно са избрали това място, защото разполага с тайни входове и подземни тунели, сложна система за сигурност и скрити камери. Но, разбира се, е важно и това, че Тейлър Суифт обожава мястото – например, тя отпразнува 30-ия си рожден ден там.

Нито един от двамата не е коментирал публично плановете си, но няколко медии съобщиха, че Суифт и Келси са организирали в четвъртък събитие за 100 души, което днес ще бъде последвано от по-голямо тържество пред 1000 души.

Полицията е поставила барикади около мястото на събитието, затваряйки улици и блокирайки пешеходните пътеки. Няколко SUV-а с тонирани стъкла, за да скрият пътниците, са влезли на мястото на събитието. Знаменитости, сред които актьорите Брадли Купър и Лина Дънам, спортната коментаторка Ерин Андрюс и музикалният продуцент Джак Антоноф, са били заснети на мястото или в близост до него в рокли с пайети или други елегантни тоалети. Автомобил, в който се твърди, че е Тейлър Суифт пристига в Медисън Скуеър Гардън. СНИМКА: РОЙТЕРС

Табела, поставена на един от входовете, предупреждава, че всеки, който влезе в периода от 29 юни до 3 юли за "събитие", може да бъде сниман. С влизането си хората са се съгласявали да спазват строга конфиденциалност, включително да не обсъждат домакините или участниците, посочва табелата, според снимка, заснета от журналист на Ройтерс. Работник от залата, в която се очаква да е сватбата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Тази седмица работници са донесли храна и декорации, за да придадат блясък на цялото място. Камери на новинарските екипи са заснели зеленина, кутия с надпис "градинско парти" и друга, на която пише "месо от омар". Публичният календар на мястото не показва насрочени събития до вторник - рядък шестдневен период през летния сезон, който иначе изобилства от концерти, като само от време на време има свободна вечер. Служители от залата се подготвят за партито. СНИМКА: РОЙТЕРС В залата бяха разположени и снайперисти на полицията на Ню Йорк. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ню Йорк вече кипи от големи събития, свързани с уикенда на Деня на независимостта на САЩ. В събота големи кораби ще влязат в пристанището на Ню Йорк, за да отбележат 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост, а в неделя в съседния Ню Джърси е насрочен мач от Световното първенство по футбол.

Големите събития съвпаднаха с високи температури, което накара градската управа да обяви извънредно положение заради жегата, Запитан за евентуална сватба на Тейлър Суифт, кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани се възползва от момента, за да призове хората да останат на закрито, за да се предпазят от екстремните метеорологични условия.

"Ако случайно се жените в "Медисън скуеър гардън", ще останете на закрито и на хладно, и мисля, че това е добър пример за целия град", каза той пред репортери.

Ройтерс потвърди, че компания за организиране на събития е подала заявление за разрешение да бъдат затворени улиците около залата от четвъртък до събота на обяд. Тази седмица около входовете на "Медисън скуеър гардън" бяха издигнати огради.

Мястото се намира над голям транспортен възел и някои местни жители и туристи споделиха, че подготовката и затварянето на улиците причиняват неудобство на хората, които се опитват да се придвижват из Ню Йорк.

Това обаче не важи за Тара Росалес, фенка на Суифт, която каза, че се вълнува "на 1000 процента". "Тейлър никога не може да причини неудобство. Тя може да прави каквото си иска", сподели Росалес.

Сватбата на певицата и играча на "Канзас Сити Чийфс", наречена "кралската сватба на Америка", бе едно от най-очакваните звездни събития по рода си през този век.

Спекулациите се засилиха, след като двойката обяви годежа си миналия август след публична връзка, която очарова феновете. Камерите заснеха Суифт да аплодира Келси по време на мачовете на "Канзас Сити Чийфс" и го проследяваха, докато той пътуваше по целия свят, за да присъства на нейните концерти.

Очаква се сватбата да събере много звезди, имайки предвид списъка с известни приятели на Тейлър Суифт. Сред тях са Селена Гомес, Ед Шийран, Ема Стоун и Джиджи Хадид. В свое телевизионно интервю Суифт се пошегува, че ще покани "всеки, с когото някога е разговаряла". Ирландският телевизионен водещ Греъм Нортън, който участва в музикалния клип към песента Opalite на певицата, беше заснет при пристигането си на летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк.

Тейлър Суифт беше гост в токшоуто на Нортън миналата година и когато той я попита кога ще бъде сватбата, певицата отговори: "О, ще разбереш... Имах намерение да те поканя на нея".

Суифт и Келси са заедно от 2023 г., припомня ДПА.

Тейлър Суифт, 36 г. Едва ли се нуждае от представяне, но си струва да се помни - тя е най-голямата американска поп звезда през последните години, спечелила повече пари от всеки друг в историята на турнето си Eras, шест пъти е обявявана за най-продаван изпълнител и има 15 песни номер едно в класацията Billboard 200 (рекорд за всички времена за солов изпълнител). Тя е и голям фен на гатанките и пъзелите - феновете ги търсят във всяка нова песен, музикален видеоклип, тоалет и публикация в социалните медии.

Травис Келси, 36 г. Той играе за "Канзас Сити Чийфс", най-успешният отбор в Националната футболна лига през последните години, достигайки до "Супербоул" пет пъти за осем сезона (спечелвайки три). Келси не е просто един от многото играчи в тази шампионска династия - той е суперзвезда и ключов играч за отбора през целия този период, редом с куотърбека Патрик Махоумс, най-известният спортист и водеща фигура в НФЛ днес. На позицията си (тайт енд), Келси е смятан за един от най-добрите играчи, ако не в историята на лигата, то поне през последното десетилетие.

Двойката обяви годежа си през август 2025 г., пишейки в социалните мрежи: „Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят." Новината беше толкова голяма, че дори Доналд Тръмп я коментира.

Тези дни Ню Йорк ще бъде доста шумен дори и без сватбата на знаменитостите. Очакват се фойерверки в долен Манхатън, за да отбележат националния празник (по-големи от обикновено, тъй като Съединените щати празнуват своята 250-годишнина), а флотилия от високи кораби от цял ​​свят ще акостира в пристанището на Ню Йорк.

Жителите също ще продължат да се стичат на Световното първенство - един от мачовете е насрочен за 5 юли. При това не кой да е, а Бразилия - Норвегия. Или Винисиус Джуниър срещу Ерлинг Холанд.

Има и слухове, че фенове може да бъдат поканени на втория ден от церемонията. Певицата не е правила нищо за основната си аудитория от дълго време, въпреки че преди е можела например да кани фенове в дома си, за да слушат новия ѝ албум. Факт е, че след издаването на последния ѝ албум „Животът на една танцьорка" много фенове се дистанцираха от Суифт: мнозина бяха разстроени от „ултракапиталистическия подход към разпространението" и „нереалността" на текстовете в повечето песни. Може би поканата на феновете ѝ на сватбата ѝ ще бъде единственият начин тя да ги спечели обратно, спекулират някои онлайн медии.

Според Джордж Китъл двойката е помолила да не получава подаръци.