Виж отговора на фотозагадката: Кой е този известен наш актьор?

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Захари Бахаров е отговорът на фотозагадката от вчера 👀

Тя беше: ➡️ Кой е този известен наш актьор?

Жокерът беше ➡️ Висок е 193 см. Култова фраза на един от най-емблематичните му персонажи е: "Престъпник не се раждаш, Росене. Престъпник умираш."