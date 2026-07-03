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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23160270 www.24chasa.bg

Виж отговора на фотозагадката: Кой е този известен наш актьор?

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Захари Бахаров е отговорът на фотозагадката от вчера 👀

Тя беше: ➡️ Кой е този известен наш актьор?

Жокерът беше ➡️ Висок е 193 см. Култова фраза на един от най-емблематичните му персонажи е: "Престъпник не се раждаш, Росене. Престъпник умираш."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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