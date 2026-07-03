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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23160451 www.24chasa.bg

Арт галерия Vejdi представя едно съзвездие от българската графика

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Истинско съзвездие от таланти представя Арт галерия Vejdi в най-новата си изложба „ Големите майстори на българската графика" , която ще бъде открита на 9 юли 2026 г. /четвъртък/ в 18:00 часа.

В модерното вип арт пространство на ул."Симеоновско шосе" № 97 к ще видим графики на 17 от най-известните български художници. Това са Александър Алексов, Атанас Яранов, Георги Лечев, Георги Савов, Георги Трифонов, Жорж Папазов, Захари Каменов, Иван Нинов, Любен Диманов, Людмил Георгиев, Петър Чуклев, Стоимен Стоилов, Стоян Стоянов – Течи, Стоян Цанев, Симеон Венов, Тодор Панайотов, Христо Нейков

При подготовката на тази забележителна експозиция Вежди Рашидов говори за графиката като за една посока на силната, контрастна чувствителност, едно особено усещане към черното и бялото, с които внушава различни емоции и преживявания. „ Апогеят на българската графика бе създаден от имена и творци, които са безспорни като таланти и тънка чувствителност. Българската графика роди много автори и прекрасни майстори, овладели до съвършенство техниката от литографския камък до сухата игла и сложните отпечатъци, които оставят голяма диря в националното, а защо не и в световното културно наследство. Художници, достойни за всеки музей", категоричен е Рашидов.

Откриване – на 9 юли 2026 г. / четвъртък/ 18:00

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