ТЕСТ: Напрягат ли ви всекидневните задачи?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Сутрин звъни алармата и се сещате за всичко, което трябва да свършите днес. Какво си мислите?

а) Нямам търпение този ден да приключи, още отсега съм уморен/а.

б) Добре, имам няколко важни неща, ще започна да ги отмятам едно по едно.

в) Супер, събуждам се с енергия и веднага си подреждам графика в главата.

2. Когато трябва да промените плановете си заради непредвидена задача, как се чувствате?

а) Изкарва ме извън релси и ми разваля настроението за часове напред.

б) Леко се ядосвам, но бързо пренареждам нещата, които остава да свърша.

в) Приемам го спокойно, защото знам, че плановете могат по всяко време да се променят.

3. Как изглежда списъкът ви със задачи?

а) Хаотичен и безкраен.

б) Имам основни 3-4 приоритета за деня.

в) Всичко е структурирано до последната минута.

4. Какво правите, когато имате да свършите досадна битова задача?

а) Постоянно я отлагам.

б) Определям си час в седмицата, за да я отметна.

в) Веднага я отмятам, за да ми се махне от графика.

5. Имате твърде много ангажименти наведнъж. Как реагира тялото ви?

а) Почвам да блокирам, ставам разсеян/а.

б) Усещам леко напрежение в раменете или главата, но успявам да се концентрирам.

в) Ставам максимално продуктивен/а.

6. Колко често вечер си мислите за задачите, които трябва да свършите през следващия ден?

а) Почти всяка вечер.

б) Само ако на следващия ден имам да свърша нещо по-специфично или важен изпит.

в) Рядко, защото си отделям вечерта за релакс от натоварения ден.

7. Молят ви за услуга в ден, в който сте затрупани със задачи. Ще помогнете ли?

а) Казвам “да”, защото ми е неудобно да отказвам, а после се ядосвам на себе си.

б) Казвам, че мога да помогна, но по-късно през деня или утре.

в) Отказвам директно и обяснявам, че днес нямам възможността да се занимая с нищо странично.

8. Как се чувствате, когато прекарате половин час в мързелуване?

а) Изпитвам силна вина, че си губя времето и че трябва да свърша нещо полезно.

б) Малко ми е странно, но съзнателно се опитвам да се отпусна.

в) Страхотно. Мързелуването е напълно заслужена част от деня ми.

9. Ако получите мейл извън стандартното време, ще отговорите ли?

а) Отговарям веднага.

б) Поглеждам, за да видя дали е спешно и ако не е, го оставям за сутринта.

в) Игнорирам го напълно, защото си спирам известията, когато приключи работният ми ден.

10. Как вършите домакинските си задължения?

а) Нервно и набързо, защото искам да ги приключа по най-бързия възможен начин.

б) Пускам си музика или подкаст, за да ми мине времето по-приятно.

в) Действа ми терапевтично и успокояващо, защото си изключвам ума тогава.

11. Как се отнасяте към закъсненията?

а) Притеснявам се да не закъснея аз, но ако друг закъснее, ме вбесява.

б) Старая се да съм точен/а, но ако се забавя с 5-10 минути, не го правя на проблем.

в) Приемам закъсненията за нещо нормално, защото времето и графикът на всеки са непредвидими.

12. Имате ли усещането, че времето не ви стига?

а) Да, постоянно живея с усещането, че тичам след графика и изоставам.

б) Понякога в по-натоварените дни, но като цяло успявам да балансирам.

в) Не, намирам достатъчно време за всичко.

СНИМКА: Пексълс

Най-много отговори “а”:

Постоянно изпитвате стрес или работите под напрежение. Всекидневните задачи за вас често са тежест, която носите на раменете си. Приемате ангажиментите си присърце и се опитвате да предвидите всичко, но това ви тласка към бърнаут и тревожност. Хаосът и промените в графика ви плашат, защото нарушават баланса ви. Трябва да намалите темпото.

Най-много отговори “б”:

Успели сте да си създадете умерен баланс. Колкото и да е натоварен денят ви, вие не позволявате на напрежението да ви погълне и да ви направи негови роби. Успявате да отсявате важното и да подреждате приоритетите си така, че да сте продуктивни, но без да си докарате преумора. Когато имате разместване в графика, вие успявате в движение да се нагодите, което ви помага да запазите здравия си разум.

Най-много отговори “в”:

Вие сте пълното спокойствие. Стресът от ежедневните задачи за вас е непознато понятие. Притежавате хладнокръвие и способност да живеете тук и сега. Не превръщате битовизмите в големи проблеми, защото знаете къде да поставите границата между ангажиментите и личното време. Вашата тайна е, че не се взимате много насериозно и не изразходвате енергията си за неща, които трябва да се отметнат механично.

5 съвета за справяне с хаоса

1. Сложете си “правило на двете минути”. Ако една задача отнема по-малко от две минути за осъществяване, я свършете веднага. Натрупването на много такива задачи в главата ви създава илюзия за голям хаос.

2. Направете си дигитален детокс. Спрете известията на всички приложения, които не са ви спешни. Проверявайте пощата и социалните си мрежи в предварително избрани часове, а не при всяко присветване на телефона.

3. Отделете си време за мързелуване. Оставете си 20-30 минути на ден, в които да не правите нищо. По този начин изчиствате ума си от подробностите на задачите, които сте свършили до този момент.

4. Не бъдете перфекционисти. Голяма част от напрежението идва от нашите собствени изисквания за това как трябва да се свърши дадена задача. Научете се да приемете “достатъчно добро" за “перфектно”, защото именно това е най-големият враг на спокойствието.

5. Започнете с най-трудната задача. Когато свършите най-тежката ви задача за деня още сутринта, останалите ще ви се сторят като “обеден чай”. По този начин мозъкът ви приема, че сте направили най-страшното и ви облекчава във вършенето на останалото през деня.