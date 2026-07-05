Театърът държи жив Антон Радичев, тръгва за Созопол, но морето му ще е без безразсъдни плувания

След най-дългото си отсъствие от сцената актьорът вярва, че ще победи полиневропатията

За първи път, откакто през 1974 година влиза в трупата на Народния театър, Антон Радичев отсъства цял сезон от сцената. Последната му среща с публиката беше на 30 декември миналата година в спектакъла “Колко е важно да бъдеш сериозен (Години по-късно)” под режисурата на Бойко Илиев. След това здравето го принуди да направи нещо, което никога не е умеел – да спре.

За човек, който цял живот е измервал времето с репетиции, представления и аплодисменти, месеците далеч от сцената се оказват най-трудната роля. Не липсват нито желанието, нито силите на духа, а единствено търпението, което възстановяването изисква. Днес обаче в гласа му отново се усеща оптимизъм. След месеци лечение, кинезитерапии, възстановяване, наблюдение от доктори Антон Радичев вече е добре и вярва, че през есента отново ще застане под прожекторите.

“В най-скоро време ще се кача на сцената. Откриха ми полиневропатия и постепенно се оправям, не е лесно, но мога да кажа, че всички ми помагат – и вкъщи, и колегите не ме оставят, обаждат ми се.

Прехвърлих представлението, в което участвам, за есента и много ми се иска да се кача на сцената пак”, казва големият актьор.

Само преди година той отбеляза по изключително символичен начин своя половинвековен творчески път – на 7 март с 50-ото представление на спектакъла “Колко е важно да бъдеш сериозен (Години по-късно)” в Народния театър. След това игра само веднъж – малко преди Нова година на 30 декември в Народния театър със същата постановка. Последните месеци за Радичев никак не бяха леки.

“Вече се пазя, претърпях тежка операция заради дискова херния и сега живея доста по-здравословно”, разказва актьорът. След хирургичната намеса сам признава, че сякаш е получил втори живот. Днес към всичко това се прибавят ежедневните посещения при кинезитерапевт, упражненията и търпението, което се оказва най-трудното изпитание за човек, свикнал непрекъснато да работи.

Въпреки всичко той категорично отказва да говори за себе си като за болен човек.

“Здравето ми се подобри, вече мога да репетирам, което е най-важното за мен. Затова казвам, че съм се възстановил. Много пъти досега, като ми се е случвало нещо, съм си представял как се отказвам от актьорството, но все така се получава, че се оправям. И сега, дай Боже, всичко да е наред.”

После веднага добавя: “Чувствам се всеки ден по-добре и по-добре”. За човек, който е прекарал повече от половин век на сцената, възстановяването не означава просто да се движи без болка. Означава отново да може да участва и в нови постановки. “Сцената ще ме вдигне”, казва уверено. В Народния театър също чакат този момент. Радичев признава, че поддържа постоянна връзка и с директора на театъра Васил Василев. “Чуваме се. Поддържа ми духа”. До есента лекарите са му препоръчали повече спокойствие. И той смята да ги послуша. След броени дни заминава за любимия си Созопол, където от десетилетия прекарва летните месеци. Този път обаче няма да има безразсъдни плувания или дълги часове под слънцето. Възрастта вече изисква своето. “Всяко нещо – с времето си. Ще го карам по-полека, но пак ще се наслаждавам на морето и слънцето”. С Георги Мамалев освен колеги, са и големи приятели.

Преди четири години именно в Созопол почивката му приключва още в първия ден с тежко изкълчен глезен. “Подхлъзнах се още първия ден. Лекарят ми препоръча 35 дни пълен покой, но аз всеки ден влизах в морето и плувах по час.”

Днес вече се усмихва на тази история, но признава, че ще бъде много по-внимателен. Лекарите са му препоръчали разходки край брега, повече движение, но без натоварване и плуване само близо до плажа.

Когато не мисли за театъра, Антон Радичев неизменно следи футбола.

“Гледам световното първенство в момента като повечето мъже. Смятам, че Испания ще стане световен шампион по футбол. Иначе аз съм левскар”, смее се Радичев. Но разговорът много бързо отново се връща към театъра. Защото всичко в живота му неизменно води натам.

От 1974 година до днес Народният театър не е просто мястото, където работи. Той е неговият втори дом. “От 50 години съм на сцената на Народния театър. Дадох на театъра много роли и обогатих репертоара му. Също и той ми даде много. Аз не мога без Народния дори и една секунда в живота си. Това е все едно да спреш да дишаш.” Думите не звучат като красиво сравнение. По-скоро като житейска равносметка. В кариера, продължила повече от пет десетилетия, Радичев никога не е измервал успеха с броя на главните роли или с размера на хонорарите.

“Актьорите са такива хора, които не се замислят толкова за парите, колкото за това, като излязат на сцената, да отдадат себе си”. След което обяснява как разбира професията си. “Искам да отдам всичко, което имам в себе си, на публиката. Всички роли са големи. И малката роля е много голяма. Може би именно затова и най-малките ми екранни появи се превръщат в емблема. В “Оркестър без име” имах малка роля, но направих така, че хората да запомнят репликите ми”.

И до днес поколения българи продължават да цитират неговите думи от филма, превърнал се в една от най-обичаните класики на родното кино. Това е и ролята, с която мнозина го свързват, въпреки че зад гърба му стоят десетки театрални образи и повече от 40 филмови участия. С колегите от “Клуб НЛО” дълго време радваха от екрана на БНТ.

Въпреки огромния си принос към българската култура Радичев не крие разочарованието си от отношението на държавата към хората на изкуството. “Не вярвам на политиците, когато казват, че са загрижени за културата. Ако беше така, щяхме да видим поне някакъв резултат”, казва той. 78-годишният ветеран признава, че живее със сравнително скромна пенсия, която по-късно е увеличена, както и че получава пожизнена добавка от Министерството на културата.

“Държавата се отървава от такива като нас, а всъщност ние сме направили изключително много. Получих и 700 лева пожизнена пенсия от Министерството на културата. Не само аз, а и Владимир Пенев, Марта Вачкова и други колеги. Не се оплаквам обаче. Дано продължа да играя още, мечтая си и за нови неща в киното”, надява се Баба Тонка, както го наричат.

Радичев никога не е измервал успеха с награди или популярност. За него най-голямото признание винаги е било друго – всяка вечер да излезе пред публиката и да даде всичко, което носи в себе си. Но когато прожекторите угаснат и театърът остане зад гърба му, Антон Радичев се прибира при хората, които са неговата най-сигурна опора. До него години наред е любимата му жена Емилия Боянова – поетеса и спътник в живота, с която споделя всичко. Той разчита и на подкрепата на дъщеря си Кристина и на внуците, които са голямата му гордост.

И докато есента наближава, Антон Радичев не говори за възраст, болести или пенсия. Говори за репетиции. А това вероятно е най-сигурният знак, че завесата за него още не е паднала.