Кара Делевин разкри, че имала връзка с Амбър Хърд след развода ѝ с Джони Деп

Моделът и актриса Кара Делевин за първи път публично потвърди, че е имала романтична връзка с Амбър Хърд след раздялата ѝ с Джони Деп.

В интервю за подкаста на Луис Тероу Кара разказва, че двамата с Амбър първоначално били само близки приятели, докато тя преминавала през развода си.

"Трябва ли да коментирам? Това е, защото снимахме филм заедно, който се казваше "Лондонски поля". И той участваше във филма. Мисля, че ревността го беше докарала до лудост. По това време нищо не се случваше. По-късно, след като се разведоха, предполагам, че е имало нещо. Бяхме близки дълго време, а после, когато преминаваха през развода, да, бяхме обвързани", разказва тя.

По думите на Делевин, тогава Деп бил обзет от ревност. В същото интервю тя припомня, че Хърд не е имала отношения само с нея, като прави препратка към връзката ѝ с милиардера Илон Мъск.

"Но тя също имаше връзки и с други хора", добавя тя. Слухове за близостта между Кара и Амбър се появиха още преди години. Двете често бяха засичани заедно на различни събития, но досега никога не бяха потвърждавали, че отношенията им са били романтични, отбелязва "Дейли мейл".

Амбър Хърд подаде молба за развод и поиска ограничителна заповед срещу Джони Деп през май 2016 г., обвинявайки го в домашно насилие по време на брака им. По-късно, през 2019 г., Деп заведе дело за клевета срещу нея заради публикацията ѝ във "Вашингтон пост" от декември 2018 г., в която тя описва преживяно насилие, без да назовава актьора. След шестседмичен телевизионен процес съдът присъди на Деп 10 милиона долара обезщетение и още 5 милиона долара наказателни щети.

След края на съдебната битка Хърд се установи в Мадрид заедно с четиригодишната си дъщеря и бившата си партньорка – фотографката Бианка Бути. Източник твърди, че актрисата е искала "да започне на чисто" след изключително напрегнатия процес и че днес "има нова енергия и се фокусира върху нещата, които обича". По-късно тя съобщи, че е родила близнаци, които сама е износила, като обяви новината в публикация по случай Деня на майката през май.

В разговора с Луис Тероу Кара Делевин говори и за личния си живот днес. Наскоро тя заяви, че е "горда лесбийка" и разкри, че вече четири години е във връзка с музикантката Минке.

"Чувствам, че бих могла да бъда с жена", казва тя. Тя признава, че именно настоящата ѝ връзка е първата, в която изпитва истинска любов.

"За първи път в живота си изпитвам истинска любов. Когато изключиш наркотиците и всичко останало, осъзнавам, че винаги съм саботирала връзките си. Наркотиците или работата винаги бяха на първо място, а сега най-важното за мен е връзката ми. Ако нещо в нея не е наред, и аз не съм добре. Вероятно това не е напълно здравословно, може би е форма на зависимост", казва тя.

Делевин споделя още, че мечтае един ден да има семейство, но не възприема родителството като средство да запълни лична празнота.

"Определено не искам да имам деца, за да поправя нещо в себе си. Но мисля, че това би помогнало да излекувам части от себе си, които все още трудно проявяват състрадание към детето, което някога бях. Работила съм много върху себе си. Когато си представя малко дете, което преживява това, което аз съм видяла и преживяла, просто не мога да го приема."