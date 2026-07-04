Най-красивото момиче на света се омъжи за диджей в Париж

Френският модел Тилан Блондо, която на два пъти бе обявявана за най-красивото момиче в света, се омъжи в Париж след само три месеца годеж. Тя каза “да” на приятеля си Бен Атал в семпла сатенена рокля и на малка церемония, в присъствието единствено на близки и приятели. За венчавката се разбра чак след като беше приключила, но въпреки това предизвика медиен шум по цял свят, тъй като магнетичното излъчване на малката Тилан все още се помни.

Тя започва да дефилира по модните подиуми само на 4-годишна възраст, и то за големи имена като Жан-Пол Готие. Заради поразителните си сини очи, дълга руса коса и обемни устни на 6 г. тя е обявена за най-красивото момиче на света – титла, която по-късно отново ще получи и ще бележи цялата ѝ професионална кариера на модел. Блондо започва да дефилира по модните подиуми само на 4-годишна възраст. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Още съвсем малка, Тилан се появява на модно ревю, облечена в рокля с дълбоко деколте, огърлица за милиони и токчета, хвърляйки страстен поглед към публиката и камерите. Изявата ѝ предизвиква истински фурор в света на модата, но и негативна реакция, че това е дива експлоатация на невинно и неосъзнато дете. Агенти започват да се надпреварват да я ангажират за свои събития, но майка ѝ често им отказва, за да съхрани детството и психическото здраве на дъщеря си. И изглежда, е успяла, защото преди няколко години Тилан признава в интервю, че вече се е дистанцирала от образа на най-красивото момиче в света. “Дори днес, когато хора ми казват: Ти си най-красивото момиче. Аз отговарям: Не, все още не съм, аз съм просто човешко същество”, споделя Блондо.

Тя разкрива също, че никога не се е подчинявала на стандартите за красота на модните компании, макар да е дефилирала за най-големите от тях.

“Не искам да съм прекалено слаба

Дори да ми кажат: “Не си достатъчно слаба, не можеш да участваш в това шоу”, аз просто отговарям: “Добре, добре, няма да участвам” и си тръгвам. За разлика от други модели, Тилан публично говори, че си хапва бургери и никога няма да промени това, защото иска хората да виждат нейната личност, а не само добрия ѝ външен вид. Когато преди 6 г. създава собствена марка за дрехи, избира за нея следния слоган: “Предпочитам да не се усмихвам, вместо да се усмихвам фалшиво”.

25-годишната красавица е толкова пряма и в личния си живот, като често споделя с милионите си последователи в социалните мрежи какво преживява. Казах “да” на най-добрия си приятел, завинаги, пише тя, когато Бен Атал иска ръката ѝ по време на романтична ваканция в Гърция. 29-годишният френски диджей го прави не само с диамантен пръстен, но и поръсва с розови листенца пътя до мястото, където отправя предложението за брак. Двамата са заедно в продължение на четири години, преди да решат да станат законни съпрузи. През това време почти не се говори за връзката им, тъй като те предпочитат да държат личните си отношения далеч от светлината на прожекторите.

В деня на сватбата пък нарушават традицията младоженецът да чака булката пред олтара и се появяват заедно в открито порше, което самият Бен шофира. Изглеждат като двойка влюбени, които просто се отправят на поредното романтично пътешествие. И явно е било така, защото по-късно Тилан Блондо ще сподели снимки как се е подготвяла за големия ден в хотелска стая в Париж. На тях се вижда не само Айфеловата кула през прозореца, но и десетки балони, с които помещението е обсипано.

Мечтаната сватбена идилия обаче е нарушена от папараци. Те тайно се промъкват в кметството на Париж, където Тилан и Бен сключват граждански брак, и излъчват кадри от събитието. “Винаги съм изпитвала голямо уважение към папараците, откакто станах модел. През всичките тези години никога не съм отказвала снимка и винаги съм се опитвала да бъда мила и уважителна към всеки от вас. Но бях дълбоко разстроена, че някои хора нахлуха в кметството и стриймваха видеоклипове от нашата церемония”, написа в социалните мрежи булката. Тя коментира, че има разлика да снимаш публично събитие и такова, което е лично. “Просто ми се искаше тази граница да бъде уважена. Днес аз не бях новина. Бях просто жена, която се омъжва”, сподели още Тилан Блондо.

Макар родителите ѝ да са разведени, през годините тя многократно е давала да се разбере, че вярва в свещения брачен съюз. Тилан е

дете на телевизионната водеща Вероника Лубри и френския футболист Патрик Блондо

Когато родителите ѝ се разделят, майка ѝ заживява с продуцента Жерар Кадош. Двамата са сгодени и са заедно близо 10 години. Но така и не успяват да се оженят, защото Жерар губи битката с тежко онкологично заболяване.

“Мой Жеже, само да знаеше колко много ни липсваш вече... Толкова сме нещастни без теб. Благодаря ти, че винаги вярваше в мен, винаги ме тласкаше, окуражаваше, обичаше ме и аз никога няма да забравя това. Скъпи мой втори татко. Обичам те толкова много, завинаги”, написа Тилан Блондо след смъртта на Жерар Кадош през декември. И обеща да се грижи за майка си, по-малкия си брат и сестри.

Красавица изгради бизнес за над 4 млн. долара

Макар все още да изглежда страхотно и да я канят на модни ревюта, Тилан Блондо предпочита през последните години да се концентрира върху изграждането на свои марки за дрехи и козметика. С някои от тях претърпя провал, но други превръща в печеливш бизнес.

Така състоянието ѝ вече надхвърля 4,2 млн. долара, съобщи “Дейли мейл”.

Често тя сама рекламира продуктите, които произвежда. Сред последните ѝ е серия за грижи за косата. “Дадох си обещание, че ако успея да си възвърна здравата, силна и естествена коса, ще създам собствена линия, която е ефективна и автентична”, обяснява 25-годишната красавица. Тя е била рекламно лице на някои от най-скъпите козметични марки, но нейните продукти са от среден ценови клас. Целта е повече дами да могат да се възползват от тях, за да поддържат красотата си.