Мик Джагър, карабинерите и Еолийските острови, на които никой не заключва къщите си

Все повече хора избират вулканите на архипелага до Сицилия, за да започнат нов живот

Представете си следната сцена на вулканичното островче с 500 жители Стромболи край Сицилия: малко след полунощ на 20 май двама карабинери влизат в градината на бистрото “Ла Либрерия”, за да прекъснат парти с музика под открито небе. Поводът му е краят на снимките на новия филм на италианската режисьорка Аличе Рорвахер The Three Incestuous Sisters, сниман през последните седмици на острова.

Сред гостите са Мик Джагър, който е изиграл пазача на фара, Дакота Джонсън, носителката на “Оскар” Джеси Бъкли, режисьорът Паоло Сорентино, Джош О’Конър. Малко преди това О’Конър духва свещичката за 36-ия си рожден ден върху торта от профитероли във формата на вулкана Стромболи, а Мик Джагър го прегръща под звуците на Dancing Queen на АББА. Изабела Роселини, която също участва във филма, е отлетяла ден по рано за фестивала в Кан. Именно на този остров майка ѝ Ингрид Бергман и баща ѝ Роберто Роселини са се влюбили навремето при снимките на филма “Стромболи”.

Причината за полицейската намеса звучи почти абсурдно за място, което живее от туризма: общинска наредба на Липари (12 хил. жители) забранява музиката в сряда вечер. Разрешена е само в събота и предпразнични дни до полунощ. Някой от съседните къщи се оплаква от шума и карабинерите са длъжни да реагират. Музиката се спира без скандали, а заведението получава глоба от 1032 евро. Същевременно историята за

“партито на Мик Джагър, прекъснато от полицията”, обикаля световните медии

Случката предизвиква бурни реакции на острова. Част от местните жители защитават строгите правила за спокойствието на малката общност, а други смятат, че властите е трябвало да проявят повече гостоприемство към продукция, донесла работа и международна реклама на Еолийските острови. От асоциацията Brand Eolie, която дава работа на над 1300 души, дори официално се извиняват на Джагър и го канят да се върне като специален гост на архипелага.

Панорама на Липари СНИМКА: АВТОРЪТ

Зад този почти сюрреалистичен епизод обаче се крие много по-дълбоката история на Еолийските острови. Това не са само вулкани, луксозни хотели, яхти и летни снимки в инстаграм, а и архипелаг от хора. Някои от тях са слезли от ферибота, влюбили са се в светлината, мириса на сол и никога повече не са си тръгнали. На Липари такива човешки истории може да срещнете непрекъснато.

Собственичката на малкия хотел “Казаянка”, където съм отседнала, се казва Силвия Карбоне и е от Сиена. Още при регистрацията чувам силния ѝ тоскански акцент. Когато по-късно ми съобщават да си взема сама документа, който тя е оставила на безлюдната рецепция, чиято врата е широко отворена към улицата, ми настръхва кожата. Чудя се дали някой няма вече да го е взел. Виждам, че ключовете на стаите висят на показ, така че всеки от улицата може да влезе, да си вземе един и да се качи на етажите. После обаче ми обясняват нещо, което на пръв поглед не изглежда за вярване. На Липари никой не заключва къщите си, а шофьорите оставят ключовете на отворените си коли на таблата им. Констатирам го лично, виждам и много чанти и раници, оставени по пейките до морето, докато собствениците им се разхождат наоколо.

На Липари никой нищо не краде, всички имат доверие помежду си

На следващия ден Силвия Карбоне ме качва в колата си и ме отвежда към Археологическия музей на острова. Докато кара по виещия се път над морето, ми разказва собствената си история.

“Живях в Сиена до 1989 г. Работех в детска градина и имах чувството, че една част от живота ми е приключила - казва тя. - Исках промяна. Липари винаги е бил моето убежище.” Баща ѝ е родом от зоната Кането на Липари. След развода той се връща от Сиена на острова и постепенно отново става част от местния живот.

“Беше поет. През пролетта сваляше обувките си и не ги обувaше до зимата”, усмихва се италианката, докато пред нас се появяват стените на древната крепост. Силвия идва на острова с убеждението да остане. После среща бъдещия си съпруг, а освен това и наследява стара семейна постройка, използвана някога за пемза. Превръща я в малък хотел. “Харесва ми да посрещам хора. Това е моят начин да живея”, казва тя.

Докато говорим, Липари се разгръща под нас - вулканичен остров, който от десетки години привлича хора, решили да започнат живота си отначало. Като например красивата кубинка Юлия, която е наш екскурзовод из панорамните пътища на острова - тя идва тук още преди 20-ина години и остава. Още през първите дни на пребиваването си на Липари срещаме и винопроизводителя Масимо Ленч.

Още като заговаря, чуваме силния му акцент от северния град Бергамо. Масимо е пристигнал тук със семейството си малко след 2000 година на пътешествие с яхта. Слязъл на острова, прекарал една нощ и на следващата сутрин започнал да обикаля, за да търси земя за купуване. Разлепил обяви навсякъде. Получил над сто обаждания. “Влюбих се веднага в Липари”, признава той.

Днес неговото имение “Кастеларо” е един от най-впечатляващите винени проекти в Южна Италия. Лозята се спускат към морето върху вулканична почва, богата на обсидиан, пемза и минерална пепел. Всичко тук е крайно - вятърът, слънцето, сушата, стръмните склонове. Това е така нареченото “героично лозарство”. Всяка лоза се обработва ръчно. Лозята са засадени по древния метод alberello, или ниски храсти, които оцеляват под постоянния морски вятър.

Винарната прилича повече на архитектурен музей. Построена е под земята и използва естествена светлина и вентилация, вдъхновени от древни близкоизточни техники. В избата колоните разкриват пластове вулканична история на повече от 20 хиляди години. Вината носят имената на скалите на самия остров - Bianco Pomice, Nero Ossidiana, Corinto. Когато отпивате чаша вино по залез, разбирате защо древните гърци са смятали тези острови за място на богове и циклопи.

Еолийските острови обаче не са само лукс и красиви гледки. Те са територия на постоянна борба между човека и природата. На северния бряг на Липари белите пемзени кариери изглеждат почти нереално. Планината е ослепително бяла, а морето под нея свети в тюркоазено. До 2005 г. тук се е добивала пемза - индустрия, която е изхранвала поколения семейства. Днес старите халета, ръждясалите конструкции и изоставеният кей приличат на декор от постапокалиптичен филм. Пемзата и обсидианът са родени от един и същ вулканичен материал, но изглеждат като противоположности: едната е бяла и лека, другият - черен и остър като стъкло.

Отсреща е и остров Вулкано, където миризмата на сяра се усеща още преди фериботът да акостира. Кратерът напомня, че под краката на туристите земята все още диша. Още древните римляни са вярвали, че

тук се намира ковачницата на бог Вулкан

Серните терми на остров Вулкано СНИМКА: АВТОРЪТ

Днес хората идват заради калните бани, термалните извори и преходите до огромния кратер с диаметър половин километър. Гледката от върха е една от най-запомнящите се в Средиземно море. Всички острови изглеждат толкова близо, сякаш могат да бъдат докоснати. Черни вулканични склонове се спускат към морето, а в далечината Стромболи изпраща тънка струя дим към небето.

Еолийският архипелаг с неговите 7 острова всъщност е само видимата част на огромен вулканичен комплекс, който се простира под водата на около 200 км в южната част на Тиренско море. Островите са се формирали през последните един милион години в резултат на движението на Африканската плоча под Европейската. Именно това сблъскване създава вулканичната дъга на Еолиите. Вулканичната активност тук никога не е изчезвала напълно.

На Липари последното изригване е било през 729 г., на Вулкано - през 1889-1890 г., а Стромболи изригва почти непрекъснато вече повече от две хиляди години. Подземните магми на Еолиите са богати на калий и подобни на тези от Тихоокеанския “огнен пръстен”. Те пораждат не само вулкани, а и земетресения - признак, че островите продължават да живеят.

През последните години местната организация Brand Eolie, която обединява близо 100 фирми от островите, се опитва да промени начина, по който светът гледа на архипелага. Вместо само летни ваканции и плажове те искат да покажат островите като целогодишна културна и гастрономическа дестинация. В инициативата участват местни хотелиери, ресторантьори, винари, производители на каперси, туристически гидове. Тяхната идея е проста:

Еолиите имат живот и извън юли и август

През май и октомври островите са може би най-красиви. Светлината е по-мека, въздухът - по-прозрачен, а улиците - спокойни. Тогава човек може истински да чуе островите.

Липари е естественото сърце на архипелага. Старият град е лабиринт от тесни улички, балкони с бугенвилии и малки ресторанти, в които се сервират риба меч, паста с каперси и домати, салата с див копър и сладко вино “Малвазия”. Над града се издига крепостта на Липари - масивен комплекс, построен върху древен акропол. Тук историята е на пластове. Археолозите са открили следи от живот още от неолита. В рамките на крепостта се намират катедралата “Сан Бартоломео”, Норманският манастир и прочутият археологически музей “Луиджи Бернабо Бреа”. Музеят е една от големите изненади на острова. В него се пазят древногръцки театрални маски, амфори, предмети от бронзовата епоха и колекции, посветени на вулканологията. Тук човек разбира, че Еолиите не са периферия, а кръстопът на цивилизации.

Крайбрежна улица в зоната на Кането, Липари. СНИМКА: АВТОРЪТ

На Салина животът тече по различен начин. Това е най-зеленият остров в архипелага - с лозя, маслинови дървета и планински пътеки. От Малфа може да се изкачи Монте Фоса деле Фелчи, най-високият връх на Еолиите. В малкото селище Полара е сниман “Пощальонът” с Масимо Троизи - филм, който превръща острова в символ на меланхолична средиземноморска красота.

На Панарея пристигат яхти и знаменитости, но дори там природата остава главният герой. Филикуди и Аликуди са почти диви. В Аликуди няма автомобили.

Магаретата все още пренасят багажа по каменните стълби

Времето тук има различна скорост.

Еолиите са пълни с истории за хора, избрали именно това забавяне. Една от най-интересните инициативи на Brand Eolie е свързана с младите. Местните предприемачи се опитват да създадат работа извън краткия летен сезон, за да не напускат островите цели поколения. “Не искаме младите да заминават завинаги”, казват организаторите. Те разчитат на гастрономията, виното, културния туризъм, природните маршрути и международните събития.

На Вулкано например се намира един от най-луксозните хотели в Южна Италия -Therasia Resort Sea & Spa. Разположен върху вулканичен нос, хотелът гледа към Липари, Салина и Стромболи. Архитектурата му е изцяло подчинена на природата - лава, теракота, дърво и безкрайно море. Истинската сензация обаче е кухнята.

Ресторантът “Тенеруми” е единственият в Европа вегетариански ресторант с две звезди Michelin. Шеф готвачът Давиде Гуидара работи с диви треви, ферментации и продукти от собствените градини на хотела. Така че на Еолийските острови храната е не просто гастрономия, а и геология, климат и история в една чиния.

Улички от стария град в Липари СНИМКА: АВТОРЪТ

Каперсите са другият символ на островите. През 2020 г. еолийските каперси получават сертификат за защитено наименование на произход, което значи, че всичко - от брането до опаковането, се прави на островите.

Еолиите не предлагат лесен живот. През зимата морето често прекъсва връзките с континента

Дори през май, когато морето е бурно, корабите не могат да пътуват и да свързват островите. Единствената връзка между тях остават фериботите. Именно тази изолация създава особена свобода. Може би затова художници, писатели, актьори и хора от цял свят продължават да идват, за да “слушат” тишината и да забавят ритъма на живота си.

На Липари няма летище. Най-бързият начин за стигане е с кораб от пристанище Милацо в Сицилия. До Милацо може да се стигне с трансфер от летище Катания. Фериботи и кораби свързват архипелага още с Месина, Палермо, Реджо Калабрия и Неапол. Между самите острови има ежедневни връзки, което позволява лесно придвижване из архипелага. Фолклорна музикална група на Еолийските острови. СНИМКА: АВТОРЪТ

Десет неща, които не бива да се пропускат на Еолийските острови: