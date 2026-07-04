Никой не може да избяга от “България Днес”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

15 години папараците на вестника правят снимки, които се превръщат в история

През изминалите 15 години зоркото око на "България Днес" - всекидневника, който празнува рожден ден на 4 юли, улови някои от най-големите звезди на нашия елит и ъндърграунда. От всекидневните им задължения и радостните мигове до лютите драми и скандалите папараците ни запечатаха редица моменти, които ще се помнят дълго. Разкриха тайни любовни двойки, нарушения на закона, неочаквано поведение и интересни ситуации. Предлагаме ви част от тях.

30.07.2025 г.

Радина с новата си любов - Пламен

Е, след Деян Донков Радина Кърджилова намери нова любов. Тези снимки за първи път доказаха, че актрисата има връзка с колегата си Пламен Димов.

11.05.2020 г.

Дара обикаля с чантичка за билетчета

Неглиже, по къси гащи, потник и вързана коса певицата Дара обикаля София и хич не й дреме. Важен акцент от облеклото й е вързаната през кръста "чантичка за билетчета", която много кондуктори предпочитат в работата си. Въпреки голямата победа на "Евровизия" в реалността изпълнителката е едно обикновено момиче.

25.07.2012 г.

Станишев и Моника сменят памперси на бебето

Дори и лиредът на БСП и бивш премиер Сергей Станишев трябва да сменя памперси на пожар, когато това се наложи. Направи го заедно със съпругата си Моника в Борисовата градина.

31.03.2011 г.

Бебето на Албена Денкова след катастрофата

Никой не беше виждал бебето на световната шампионка по фигурно пързаляне Албена Денкова. Точно в този момент тя не се показваше много публично заради катастрофата на половинката й Максим Стависки. На този първи фотос малкият Даниел е на два месеца.

2.11.2011 г.

Слави под ръка с Мартина

Да се снима Слави Трифонов е почти невъзможно! А тук към невъзможното има и новина - Слави си има гадже - балерината Мартина Огнянова. За жалост, по-късно двамата се рзделиха.

15.04.2023 г.

Последната снимка на Алексей Петров

Последните публични снимки На Алексей Петров преди бруталното му убийство. Облечен изцяло в черно, бизнесменът се качва в колата си без да подозира, че само няколко месеца по-късно животът му ще бъде отнет.

11.05.2015 г.

Блатечки и Диляна са заедно

След слуховете, че Диляна Попова и Асен Блатечки са се разделили, тази снимка доказа, че това не е точно така, поне към онази дата. Двамата са плътно един до друг, разхождайки своя наследник Борил. За жалост, по-късно двамата наистина се разделиха.

9.03.2012 г.

Последната снимка на Тодор Колев

Един от последните кадри на легендарния комик Тодор Колев успя да заснеме "България Днес". С каскетче на глава актьорът пресича улицата с бавни крачки.

21.03.2014 г.

Гълъбин Боевски най-после на свобода

Единствената снимка на Гълъбин Боевски след излизането му от бразилския затвор успя да занеме "България Днес". Бившият щангист се качва спокойно в автомобила си, радостен, че е извън решетките. За жалост, това не продължи дълго.

4.07.2012 г.

Йоско Сливенски проходи

Бизнесменът Йоско Сливенски, който твърдеше, че е парализиран след катастрофа, ходи спокойно, че дори се качва в автомобил. О, чудо!

4.11.2024 г.

Джон Малкович купува дантела

Дни преди премиерата на скандалната му постановка "Оръжията и човекът" Джон Малкович отиде на пазар за дантели. Едва ли тогава е предполагал за масовите протести, които ще предизвика спектакълът му в Народния театър.

7.10.2015 г.

Клаудия Кардинале на кафе в София

Дори световните звезди не могат да се скрият от "България Днес"! На по кафе в София излиза със своя позната световноизвестната актриса Клаудия Кардинале. По това време звездата е на посещение в България заради премиерата на филмовия проект "Имало едно време един уестърн" на режисьора Борис Десподов.

3.06.2012 г.

Мая Илиева слиза от колата на Ники Шванца

На слизане от скъп мерцедес щракнаха съпругата на покойния Жоро Илиев - Мая, и приятеля й Ники Шванца. Облечена изцяло в черно, красавицата от 90-те отново сияе до новия мъж в живота си.

9.07.2021 г.

Мария Бакалова след номинацията й за "Оскар"

За първи път след като бе номинирана за "Оскар" актрисата Мария Бакалова се разходи из София. С маска на лице красавицата върви по софийските улици заедно с близкия си приятел и колега Юлиан Костов.

9.05.2014 г.

Преслава не се отделя от Бирмата

Те наистина са гаджета! Влюбената до уши Преслава не се отделя от своя любим Георги Станоев-Бирмата. Вече покойният бизнесмен и фолкпевицата имаха бурна връзка, продължила няколко години.

20.09.2016 г.

Румен Гайтански си купи "Бугати"

Бизнесменът Румен Гайтански хич не пести пари - особено когато става въпрос за автомобили. Папараците на "България Днес" спипаха Вълка да се качва в луксозна кола от вида "Бугати Верон", за която се е изръсил доста.