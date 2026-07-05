Актриси и певици на сцената, вкъщи - любими баби

Някои до последно крият раждането на новите попълнения в семейството, други говорят дълго за тяхната поява

Бабите са като майките, но поръсени с пудра захар, гласи народното творчество. И едва ли има някой, който не може да се съгласи, че бабите са готови на всичко за своите внуци - винаги се грижат да са сити, да им е топло и да не се разболеят. Домът на баба е мястото, където винаги ухае на домашно приготвена храна, има топла прегръдка и безусловна обич. Все още в представите за баби обаче възниква образът на жената, която готви, стои вкъщи и плете.

Но днес бабите не са това, което бяха. Те са млади, красиви, талантливи, облечени според модата и... пак гледат своите внучета. Често по улиците могат да бъдат сбъркани за майките на децата просто защото не се вписват в типичната представа за баба.

Такива са и популярните актриси, певици и тв водещи за своите внучета. Чакат появата им с искрено нетърпение, след това говорят с широка усмивка и възхита за тях, но и си запазват правото да им се радват далече от микрофоните и обективите.

“Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята”, каза обичаната тв водеща Гала преди дни. Тя прекъсна летния си отпуск, за да се включи в предаването си “На кафе” и да разкаже за раждането на втората си внучка Джина.

Също толкова щастлива бе и при появата на първата си внучка - малката Лора. И тогава усмивката не слезе от лицето ѝ. Радостта ѝ прозираше от всяка снимка, която пускаше с малкото бебе. “Един от моментите с Лора, в които времето спира и целият свят е в ръцете ми”, написа тя към един от кадрите с Лора.

Ето кои популярни лица станаха съвсем скоро баби и дядовци и кои ги очаква това щастие съвсем скоро.

Джина - малката внучка на Гала, била

досущ като другата си баба Джуджи

В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго. Това каза любимата тв водеща Гала само няколко дни след като на бял свят се появи Джина - второто дете на дъщеря ѝ Мари. Първото - Лора, е на годинка и половина, но също се радва безкрайно за раждането на сестричката си и дори често викала: Бебе, бебе!

“Много осмици има в параметрите ѝ. Роди се на 28 юни с тегло 2,800 кг и ръст 48 см. Всички сме много щастливи! Прекрасно бебче е, оформено”, обясни щастливата Гала. Тя не е на екрана на Нова тв сега, гост-водещи се редуват на нейно място в “На кафе”. И това не е необичайно - случва се в началото на лятото, когато Гала излиза в заслужен отпуск.

И по време на първата, и на втората бременност на дъщеря си тв водещата е неотлъчно до нея. “Мари роди в болница “Света София”, където екипът е фантастичен и се отнасят с нея с много внимание и грижа. Д-р Мажена Панова е олицетворение на това, което трябва да бъде един лекар. Освен че е перфектен специалист, тя проявява такава грижа и внимание по пътя, по който всяка родилка върви цели 9 месеца, за да стигне до най-хубавия момент в живота си. Тя е денонощно на разположение. В ръцете ѝ се раждат около 70 бебета на месец. И въпреки това тя изслушва и обръща внимание на всяка тревога на бременната. Бидейки в болницата, постоянно около Мари, си говорих и с други майки. Наблюдавах цялото отношение на екипа към родилките. Много хора ще си кажат: “Тя е популярно лице, затова ѝ обръщат повече внимание.” Но не е така - отнасят се с много любов и внимание към всички жени. За д-р Панова професията е призвание!”, разказа Гала по Нова тв.

Любимият на дъщеря ѝ е Константин - синът на Деляна Маринова-Джуджи, която не само често се появява в “На кафе”, но е и сред най-близките приятелки на Гала.

“Бебето е много сладичко. Прилича на сестра си Лора, но в тъмен вариант. С две думи - прилича на мен!”, пошегува се Джуджи преди дни. Тя разказа, че Мари е родила планирано, а таткото бил неотлъчно до съпругата си.

29-годишната Мари е сред успешните инфлуенсъри у нас. Преди година тя разкри, че първото ѝ раждане е свързано и с най-трудния момент в живота ѝ. Месец след като на бял свят се появява Лора, Мари научава, че има рак. Затова ѝ се налага, вместо да е до детето си, да замине за лечение в Германия. Страхът не успява да я сломи, а терапията дава резултат. Днес лошото е зад гърба ѝ, а в семейството ѝ се радват на две малки момиченца.

7 дни Мартина Вачкова

опази в тайна първия си внук

Една седмица актрисата Мартина Вачкова успя да запази далеч от медийния шум появата на първородния си внук Сава. Дъщеря ѝ Рада даде живот на сина си на 1 юни - в Деня на детето, а на 8-и болница “Шейново” съобщи за хубавото събитие в официалната си фейсбук страница.

“Истина е, да”, каза тогава Вачкова, потърсена от “24 часа” да потвърди новината. А вълнението си личеше в гласа ѝ.

“Сава се роди по естествен път, с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра. Поводът е още по-специален за нас, защото и самата Марта Вачкова е родена в “Шейново”. Традицията е спазена. Екипът на болницата пожелава на Сава и семейството му здраве, щастие, много радост и безброй прекрасни мигове заедно”, написаха в поздрава си от II АГ болница “Шейново, като споделиха снимки от изписването на бебето. И добавиха: “На баба му Марта пожелаваме да дочака още внуци и правнуци!”.

Дъщерята на Мартина отдавна върви по своя професионален път. Тя завършва Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” със специалност “Графика”, а след това се дипломира като бакалавър по “Плакат и визуална комуникация” в Националната художествена академия. Именно в тази сфера е и работата ѝ в последните години - изявява се като графичен дизайнер на свободна практика, като се фокусира върху плакат, печатни издания, визуална идентичност и илюстрация.

Прави афишите за някои театрални представления - като “Сирано дьо Бержерак”, “Ножица трепач” и “Глас” в Театъра на армията.

Любимият ѝ е Илия Шапкароски - реставратор, който работи в Националната галерия.

Макар Мартина и Рада да имат силна връзка помежду си, момичето винаги е предпочитало да стои далече от прожекторите. “С майка ми сме страшно различни! Така както визуално си приличаме много, характерите ни са два отделни свята”, разказа преди време Рада.

Ще го кръстиш ли Катерин,

пита снаха си Катето Евро

Ще го кръстиш ли Катерин, пита Катето Евро снаха си Ивелина, докато я гали по бременното коремче. Отсега щастливата баба глези снаха си, като ѝ приготвя куп вкусни ястия. “То било много хубаво да си бременна. Добре, че не живея при тебе, Кате, че иначе щях да стана тройна”, казва Ивелина в забавно клипче в социалните мрежи.

Мартина Вачкова с дъщеря си Рада, любимия ѝ Илия и бебето Сава на изписването от “Шейново”

На 31 май заедно със Сашо Кадиев обявиха щастливата новина, че чакат бебе. А седмица по-късно разкриха и пола - момченце.

Всъщност двамата над година са правили неуспешни опити за бебе. Преминали са през много медицински изследвания, които обаче показвали, че и двамата са напълно здрави. За тези премеждия двойката разказа в интервю по Би Ти Ви.

Според Кадиев и пътуване до Торино е “помогнало” да осъществят мечтата си да имат бебенце. Двамата били в един от големите католически храмове в града и вече си тръгвали, когато Ивелина го попитала дали се е помолил за дете.

“Тръгваме си, вече затварят портите зад нас и тя ме пита: “Помоли ли се за дете?”. И аз казах: “Забравих за дете, молих се за здраве”, разказа Сашо Кадиев. Тогава, застанал встрани от катедралата, се помолил: “Господи, моля те, дари ни с дете”. Докато изричал тези думи, усетил енергия да затопля дланта му.

Кадър от видеото, с което Ивелина и Сашо Кадиев обявиха пола на бебето. Катето Евро също предчувствала, че скоро ще има второ внуче. Тя показала на Ивелина снимка на чашата ѝ с кафе, в която пяната имала форма на ембрион. Ивелина обаче не повярвала веднага. По-късно отишла да си прави изследвания заради липса на витамин D и решила да поиска и тест за бременност. Така разбрала, че е бременна. Тя обаче не казала веднага хубавата новина на Кадиев. Двамата се чули по телефона, но той бил изнервен, затова тя решила, че моментът не е подходящ. Вечерта, когато се прибрали от вечеря с приятели, му подала картичка, на която пишело: “Единственото по-хубаво от това да си мой съпруг, е да бъдеш баща на нашето дете. See you in December, daddy. (Ще се видим през декември, тате)”. Двамата със Сашо Кадиев се ожениха през лятото на 2024 г. Актьорът и тв водещ има пораснала дъщеричка от предишната си връзка - Катерина, която с нетърпение очаква братчето си.

“Скъпо малко човече, още не съм те срещнала, а вече те обичам много. Нямам търпение да играем, да се смеем, да правим щури неща заедно”, казва малкото Кате във видеото, с което обявиха какъв е полът на бебето.

Преди концерт Камелия Тодорова

разбира, че е “бабхен” на трето внуче

Най-известната ни джазпевица Камелия Тодорова разбира, че има трето внуче по време на репетиция. Това се случва в средата на декември 2025 г. Подготвя се да изнесе концерт същата вечер, когато по телефона научава, че едната ѝ дъщеря - Рейчъл Роу, е родила момченце. Това е втората ѝ рожба от дългогодишната ѝ половинка диджей Страхил Велчев-Кинк.

Катето Евро със снаха си Ивелина

Камелия Тодорова има близначки, които също се занимават с музика. Рейчъл, чието истинско име е Рахел-Лилия, живее в България със семейството си и се изявява на сцена. Сестра ѝ Мириам-Ребека от години е в Германия. Тя първа направи Камелия Тодорова баба през лятото на 2019 г., като роди дъщеричка Ида. Година по-късно, през юли 2020 г., на бял свят се появи и втората внучка на Тодорова - малката Изабела, която е и първата дъщеря на другата ѝ близначка Рейчъл.

С гордост Камелия Тодорова разказа, че е научила внуците си да я наричат на галено “бабхен”.

“Равен резултат” при Силвена Роу:

две момиченца и близнаци момчета

“Ето ме. Аз – новата баба с две малки сармички”, така шеф-готвачът Силвена Роу сподели, че е станала баба на близначета. Двете бебета са момченца и се родиха през февруари тази година.

Певицата на свой концерт

Кулинарката, която беше жури в “Мастършеф”, стана баба за първи път през 2020 г. Тогава тя посрещна момиченце, а само две години по-късно се роди и втората ѝ внучка.

“Резултатът” се изравни тази година, когато вече е баба и на две момчета. Тя обаче не казва имената им. Дори напротив - съвсем наскоро публикува призив във фейсбук, с който приканва родителите да не пускат снимки на децата си.

“Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството. Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност. Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност”, написа Силвена Роу.

Тя прекарва повечето от времето си в Дубай, където развива кулинарни проекти, фокусирани върху висшата гастрономия, биохакинга и дълголетието. Кулинарката често споделя съвети за подмладяване, управление на стреса и регулиране на метаболизма. В интервюта многократно е разказвала, че е важно храненето, богато на суперхрани, антиоксиданти и сезонни продукти, както и че трябва да се ограничат захарта и преработените меса. Не на последно място е важна и редовната физическа активност и фокусът върху хормоналния баланс.

“Слава на Бога за всяка благословия в живота ни - малка или голяма. Днес осъзнавам още по-дълбоко колко важни са здравето, силата и енергията. Особено за една баба, която иска, живот и здраве, да тича, да играе и да се радва на своите внучета”, пише Роу в публикации.

Вили Вуцов чака

принцеса от Светльо

След трима синове Велислав Вуцов ще се радва на момиче. Синът му Светослав очаква първородната си дъщеря в началото на есента. Това обяви самият бъдещ дядо в подкаста си. “Дори им казах на “Герена” да сформират женски отбор, за да има къде да играе”, пошегува се Вили.

Силвена Роу с близначетата

След няколко години връзка Светльо вдигна сватба с примабалерината на Софийската опера и балет Дарина Тонева в края на март.

Дарина също има футболна връзка. Тя е полусестра на бившия футболист на ЦСКА и настоящ кондиционен треньор на “Славия” Кирил Динчев. Динчев бе в първия отбор на Христо Янев, който донесе купата на България, когато “червените” бяха в трета дивизия.

