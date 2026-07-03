Заради неплатено гориво гониха Наум Шопов и Теа по магистрала в Сърбия, стигна се и до полиция

Гонитба по магистралата, засичане, заплахи със саморазправа и полиция. Това преживели актьорът и тв водещ Наум Шопов с жена си Теа Минкова, докато пътували в Сърбия. Двамата спрели на бензиностанция, но касиерката не таксувала горивото им.

След като тръгнали, автомобил ги гонил по магистралата, като ги засичал.

“Гонят ме хора от бензиностанцията, защото се оказа, че съм платил само сладоледите, но не и горивото. И те си мислят, че ние сме избягали”, обяснява Наум Шопов във видео в инстаграм, а Теа допълва: “Бяха бесни”. Заплашвали ги и се стигнало до полиция.

Двамата разказаха за случката, за да предпазят последователите си от такива инциденти. Сега семейството е на екскурзия в Барселона, където заведоха и майките си. Всяка година си организираме едно специално пътуване с нашите майки и винаги си прекарваме страхотно”, написаха в социалните мрежи.

