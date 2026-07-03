Италианската звезда Микеле Мороне избра Пловдив за първия си авторски концерт

Италианският актьор и певец Микеле Мороне, който е истински секссимвол и любимец на жените, ще гостува в Пловдив. Той избра България за своя първи авторски концерт и Града под тепетата за първа спирка от европейското си музикално турне.

“Очаквам толкова много от вас в арена “Колодрума” в Пловдив! Ще бъде рокендрол, хаус музика, техно, електро, блус... и ще бъде абсолютен огън! Нямам търпение да видя всички мои български фенове, да забравим за проблемите за час и половина, да скачаме, да пеем и да лудеем заедно”, така световната звезда се обърна към феновете у нас.

Микеле Мороне стана много известен със сериала “365 дни”. Преди три години той отново гостува в България, като снима филм заедно с Меган Фокс.

