Джан Яман вече не мълчи: напусна хитов сериал в Италия и се скара с турски продуцент

Какво стои зад раздялата на актьора с "Виола" и защо избра да изостави родината си

Докато феновете му все още се опитват да приемат новината, че повече няма да видят Джан Яман в ролята на инспектор Франческо Демир в третия сезон на италианския сериал “Виола”, самият актьор изненада с поредица от откровени признания. Те са свързани с решението му да напусне една от най-успешните продукции на компанията “Медиасет” на Берлускони, както и с ожесточения публичен сблъсък с един от най-влиятелните турски телевизионни продуценти. Освен че отвори стари рани, този конфликт върна на дневен ред въпроса защо преди години Яман избра да напусне родината си.

В интервю за италианските медии актьорът за първи път сложи край на спекулациите около отсъствието си от новия сезон на “Виола” (Viola come il mare). Месеци наред се появяваха различни версии - от предполагаемо напрежение с екранната му партньорка Франческа Килеми до твърдения, че е изгубил интерес към проекта. Самият Яман обаче коментира, че причината е единствено професионална и се крие в начина, по който функционира италианската телевизионна индустрия. Джан Яман се снима в Таормина, докато е на кинофестивала там през юни. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/CANYAMAN

След края на снимките на втория сезон той чакал почти година, без продуцентите да дадат яснота дали сериалът ще бъде подновен. Именно през този период получил предложения за международни продукции и подписал нови договори. Когато от “Медиасет” най-накрая решили да продължат историята, графикът му вече бил запълнен и завръщането в ролята на Франческо Демир станало невъзможно.

Според Яман в Италия често се изчакват рейтингите и финансовите резултати, преди да започне подготовката на следващ сезон. Това означава паузи от година, а понякога и две, които правят почти невъзможно запазването на същия актьорски състав. В Турция, напротив, темпото е далеч по-интензивно - един епизод може да бъде заснет само за няколко дни, а сериал с десетки епизоди се реализира в рамките на няколко месеца.

Въпреки критиките си Яман не скри уважението си към екипа на “Виола” и подчерта, че раздялата няма нищо общо с лични конфликти. Всъщност

кариерата му в Италия навлиза в съвсем нов етап

След международния успех на “Сандокан”, който според самия актьор вече се разпространява на различни пазари по света, той потвърди, че ще има и втори сезон. Яман признава, че би предпочел подобни мащабни продукции да се снимат последователно, защото поддържането на една и съща физическа форма в продължение на десетилетие е сериозно предизвикателство, а събирането на целия международен екип става все по-трудно с всяка изминала година. Още по-голяма изненада се оказа следващият му проект.

На неотдавнашния кинофестивал в Таормина той официално представи новия сериал Bro, продукция на “Лукс Виде”, в който ще се отдалечи напълно от образа на непобедимия екранен герой. Вместо това ще изиграе брилянтен адвокат, който е изключително успешен в професията си, но напълно безпомощен в отношенията с жените и непрекъснато попада в комични ситуации. “След като изиграх Сандокан, не исках отново да бъда поредния красив герой. Исках да изненадам публиката”, призна актьорът от червения килим в Таормина. Допълни, че за първи път от пристигането си в Италия

ще може истински да импровизира на италиански език

- нещо, което винаги е правил в Турция, но досега не се е чувствал достатъчно уверен да направи в чужбина. Според него именно това показва колко много се е променил през последните пет години и колко успешно се е интегрирал в италианската филмова индустрия.

И докато в Италия бъдещето му изглежда изпълнено с нови възможности, почти едновременно с тези признания в Турция избухна скандал, който мнозина определят като най-сериозния в цялата му кариера. След години мълчание Джан Яман реши публично да отговори на продуцента Фарук Тургут, с когото името му е свързано още от времето на сериалите “Свободен дух” (Erkenci Kus) и Mr. Wrong.

Важно е да се уточни, че информацията около този конфликт не идва от големите турски всекидневници, а от специализирани сайтове за телевизия и шоубизнес, сред които италианският ComingSoon, международното издание Albawaba, както и турски развлекателни медии, които проследиха подробно размяната на реплики между двамата. Според публикациите всичко започва с интервю на Фарук Тургут в предаването на известния журналист Иззет Чапа. На въпроса дали би работил отново с Джан Яман, продуцентът отговаря кратко и категорично: “Не”. След това намеква, че след огромния успех на “Свободен дух” отношенията между двамата са се влошили и че повече не желае да реализира общи проекти с актьора.

Отговорът на Яман не закъснява. В социалните мрежи той публикува остро послание, което бързо беше препечатано от редица сайтове. Актьорът обвинява бившия си продуцент, че години наред е

разпространявал неверни твърдения за кариерата му,

че е омаловажавал международните му успехи и дори се е опитвал да попречи на бъдещите му професионални проекти. Сред най-сериозните обвинения е твърдението на Яман, че Тургут е направил опити да блокира негово бъдещо сътрудничество с Disney, като според актьора е внушавал на хора от индустрията, че между тях вече съществува договор и че Яман има прекомерни финансови изисквания. От своя страна Фарук Тургут категорично отхвърля твърдението и представя собствена версия за разрива между двамата.

Яман защитава и международната си кариера, като посочва, че сериалът El Turco вече е продаден за излъчване в САЩ, а в Испания е постигнал отлични резултати. Подчертава и успеха на “Сандокан” в Италия, който според него доказва, че решението да напусне Турция е било правилно.

Най-чувствителната тема обаче се оказаха приходите от международните продажби на “Свободен дух”. Според Яман част от екипа, в това число неговата екранна партньорка Демет Йоздемир, режисьорът и сценаристите, са получили полагащите им се възнаграждения от продажбата на сериала в десетки държави, докато той самият не е получил своя дял. За мнозина тези думи не бяха напълно изненадващи. Още в края на 2019 г. около Джан Яман се създаде напрежение след като беше отличен на церемонията на испанската фондация AISGE в Мадрид. Там актьорът се появи редом до носителя на “Оскар” Хавиер Бардем, а испанските медии определиха срещата като един от запомнящите се моменти на вечерта. В Турция обаче част от таблоидите и представители на телевизионния бизнес реагираха остро, обвинявайки Яман в прекомерно самочувствие и в опит да се поставя на едно ниво със световни кинозвезди. Именно тогава за първи път започнаха коментарите, че отношенията му с част от турската индустрия се влошават необратимо.

Самият Яман никога не е крил, че преместването му в Италия не е само желанието му за международна кариера. В последните си изявления той за първи път намеква, че зад решението му е стояло и усещането, че професионално вече няма бъдеще в среда, в която е бил подлаган на постоянни атаки и опити да бъде изолиран.