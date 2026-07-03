София, Пловдив, Варна и Бургас официално подадоха документи за домакинството на "Евровизия" 2027

Четири български града – Бургас, Варна, Пловдив и София – подадоха официалните си кандидатури за домакинство на „Евровизия 2027", съобщиха от Българската национална телевизия (БНТ).

Крайният срок за подаване на предложенията изтече днес в 17:00 ч., след което процедурата влиза в следващ етап – оценка на кандидатурите по критерии, съобразени със стандартите на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

От телевизията посочиха, че е създадена специална работна група, която започва работа от понеделник и ще анализира предложенията на общините.

"БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година. Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще Ви информираме поетапно.", заяви генералният директор на БНТ, Милена Милотинова.

Решението за домакин на песенния конкурс се очаква да бъде обявено до края на юли.

България получи правото да организира „Евровизия 2027" след победата на Дара на тазгодишното издание на конкурса във Виена. Очакванията са събитието да донесе значителна международна видимост и туристически интерес към страната.

На генералната асамблея на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която се проведе в Прага миналата седмица, БНТ получи висока оценка за представянето си на „Евровизия" и за победата на България.

Директорът на конкурса „Евровизия" Мартин Грийн подчерта, че българското участие печели с най-голямата разлика между първия и втория в класирането и че това е първото изпълнение от десет години, което грабва сърцата и на журито, и на зрителите.

Мартин Грийн изрази задоволство, че БНТ много бързо вече работи по домакинството на „Евровизия" през 2027 година.

„Искам да поздравя екипа на БНТ за победата с най-голямата разлика при победа досега в историята на песенния конкурс „Евровизия". И също така първата песен от 2017 г., която категорично спечели вота и на журито, и на публиката. Когато се срещнахме с БНТ първоначално, те бяха много въодушевени, както и правителството в България, от възможността да проведат конкурса догодина. В момента са в процес по избор на града домакин и през цялата година ще ги подкрепяме", подчерта Мартин Грийн, директор на „Евровизия".

Ноел Къран, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) също поздрави БНТ и България: „Очакваме да работим с вас. Вече имахме чудесно сътрудничество. Ще бъде наистина нещо специално. Отзвукът в България беше невероятен. Гледах кадрите. Беше истинска радост да ги наблюдавам. Нещо наистина голямо за България. Правителството веднага заяви подкрепата си и ние също ще ви подкрепим".

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова също благодари за топлите думи по повод победата на България на „Евровизия": „Мисля, че дадохме най-доброто от себе си. И мисля, че ще направим най-доброто като домакини на следващия песенен конкурс „Евровизия 2027". Благодаря за помощта ви до момента, защото ние работим ръка за ръка с EBU – Европейския съюз за радио и телевизия, и с „Евровизия".