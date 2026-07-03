Vivacom ще бъде част от Mondial Camp 2026 със специалната зона Vivacom EON Sports Mode, където посетителите ще могат да се включат в турнири Subsoccer® Champ, да премерят сили с други футболни фенове и да спечелят атрактивни награди. Между 4 и 19 юли фен зоната, разположена в парка зад музей „Земята и хората" в София, ще събере любителите на футбола и добрите емоции, а Vivacom ще предложи още повече забавление за всички посетители.

Посетителите на Mondial Camp 2026 ще могат да се включат в динамичните турнири Subsoccer® Champ – футболни двубои във формат на директна елиминация, които ще поставят на изпитание бързите реакции, точността и състезателния дух на участниците. На всеки турнир най-добрите играчи ще се борят за голямата награда – двоен билет за мач на националния отбор по футбол през 2026 г., както и официална топка на World Cup 2026, а всички участници ще имат възможност да станат част от едно различно футболно преживяване.

Mondial Camp 2026 е футболна фен зона, създадена, за да събере на едно място всички почитатели на футбола и добрите емоции по време на Световното първенство. Посетителите ще могат да гледат най-интересните мачове на голям екран и още 10 телевизора, да се насладят на разнообразна храна и напитки, музика на живо, тематични събития, куизове, турнири по електронни спортове и още много изненади. Програмата включва още детски театри, кино под звездите, открити тренировки и спортни демонстрации, превръщайки Mondial Camp в място за споделени емоции, спорт и забавление за цялото семейство.

Турнирите Vivacom EON Sports Mode – Subsoccer® Champ ще се проведат в следните дни и часове:

4 юли – 18:00–19:00 ч.

5 юли – 21:00–22:00 ч.

6 юли – 21:00–22:00 ч.

7 юли – 21:00–22:00 ч.

9 юли – 21:00–22:00 ч.

10 юли – 20:00–21:00 ч.

12 юли – 22:00–23:00 ч.

14 юли – 20:00–21:00 ч.

15 юли – 20:00–21:00 ч.

18 юли – 22:00–23:00 ч.

19 юли – 20:00–21:00 ч.

Vivacom очаква всички футболни фенове на Mondial Camp 2026 за много емоции, игри и награди.