Представиха новия Съвет на директорите на НДК

Пред служителите на Националния дворец на културата (НДК) беше представен новоизбраният Съвет на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД.

Представянето е извършено от заместник-министъра на културата Марина Василева в рамките на работни срещи, свързани с промяната в управлението на дружеството, съобщиха от културното министерство.

Тя се срещна и с представители на досегашното ръководство, като основен акцент в разговорите беше поставен върху организацията по предаването на управлението и осигуряването на плавен преход.

В обръщението си към служителите Марина Василева подчерта, че най-важната задача е смяната на ръководството да бъде осъществена без сътресения за екипа на НДК. „Министерството на културата ще бъде коректен и ангажиран принципал. За нас е важно НДК да има стабилност, предвидимост и ясна перспектива за развитие", заяви тя.

Пред екипа на НДК беше представен и новият изпълнителен член на Съвета на директорите – доц. д-р Ия Петкова–Ангелова. Изборът ѝ е мотивиран с доказания ѝ управленски и академичен опит, както и с познаването ѝ на спецификата на НДК. В периода 2015–2019 г. тя е ръководител на направление „Стратегическо развитие" в институцията, по-късно е директор на Общински културен институт „Музейко", а в момента е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

От Министерството на културата уточняват още, че възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите няма да се определят по критериите, въведени от предходното ръководство. Те ще се изчисляват съгласно чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, които отчитат реалните финансови резултати и рентабилността на дружеството.

Вчера министърът на културата Евтим Милошев освободи целия Съвет на директорите на НДК. На 25 юни Милошев махна директорът на НДК Андрияна Татарова от поста.

"До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството", обяви Милошев. Но бе категоричен, че това не я освобождава от отговорност.

Възнагражденията на членовете на УС ще се преизчисляват на 3 месеца, спрямо постигнатите резултати, заяви културният министър. Той възложил на главния счетоводител на НДК да направи изчисления за определяне на заплатите, изплатени без правно основание.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди глобата от 5000 лева, наложена на изпълнителния директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова за конфликт на интереси.

Според решението на съда нарушението е извършено, след като Татарова е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си. Магистратите приемат, че с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията и като лице, заемащо публична длъжност.

Освен наложената глоба, съдът постановява да бъдат отнети и 476 лева, представляващи дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена също така да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.

В началото на юни министър Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев заяви, че фирмата е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Министърът уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 г., и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 г. възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното ѝ възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни министърът.

Татарова беше назначена за изпълнителен директор през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета "Денков/Габриел".