Фестивал затваря днес софийската улица "Цар Иван Шишман"

"София на младите" - градски фестивал с това име затваря днес столичната улица "Цар Иван Шишман", за да я превърне в място за музика, култура, граждански каузи, спорт, творчество и срещи, съобщиха организаторите от "Спаси София".

Фестивалът започва от 12,00 ч, входът е свободен, а за гостите ще има изградена музикална сцена за концерти с участието на Прея, DJ Stage със сетове и танцувална атмосфера. На пет места, наречени "Твоят глас в София и по света", всеки ще може да се включат в разговори за бъдещето на града, участието в обществения живот и европейските възможности. Предвидени са детски кът с активности за най-малките, зони за изкуство, творчество и забавления, работилници и интерактивни преживявания, съобщава БТА.

Фестивалът събира и десетки местни търговци, ресторанти, кафенета, книжарници, галерии и малки бизнеси от района на "Шишман", които ще бъдат активна част от събитието.