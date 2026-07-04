Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в "Медисън Скуеър Гардън" (Видео, снимки)

"Току-що се ожениха" - този надпис се появи върху легендарната сграда "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк, след като в нея си казаха "да" Тейлър Суифт и Травис Келси. Водещ на церемонията е бил Адам Сандлър.

На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо, посочва Франс прес.

Новината за брака бе потвърдена от говорител на Тейлър Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано "ТОКУ-ЩО СЕ ОЖЕНИХА!".

Звездната двойка е решила да няма шафери и шаферки. Братът на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а братът на Тейлър Суифт, Остин, е бил нейният главен свидетел (няма еквивалент в българската традиция - бел. ред.).

Суифт и Келси са носили сватбени тоалети, създадени от Джонатан Андерсън, креативен директор на линиите за дамска, мъжка и висша мода на "Диор". „Това е първата булчинска рокля висша мода на дизайнера за световноизвестна знаменитост", се казва в изявлението на говорителя Три Пейн, като се добавя, че обувките им са направени по поръчка от Кристиан Лубутен, а булката е носила бижута "Картие".

Тълпи от фенове се събираха отвън през целия ден в петък, като някои пееха песни на Суифт и носеха мърчандайз от концертите ѝ, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да уловят по-добра гледка към празненствата.

Подготовката за грандиозното събитие започна в четвъртък. Тогава се е състояло по-малка церемония, на която се предполага, че са присъствали около 100 души. В разрешителното, подадено до властите на Ню Йорк, събитието е наречено „предварително парти".

В петък много по-мащабно тържество наложи издигането на шатра пред арената, която беше двойно по-голяма от тази в четвъртък. Поредица от черни джипове със затъмнени стъкла преминаваха през съоръжението, позволявайки на много от гостите да скрият пристигането си, докато улиците в Мидтаун Манхатън бяха затворени за движение. Екипите в спортната арена поставиха завеси и беседки за мащабното събитие.

Двойката вероятно е похарчила десетки милиони долари за наемането на емблематичната арена, разказаха експерти по планиране пред Би Би Си. Преди празненствата певицата милиардер и богатият спортист дариха 26 милиона долара (около 19,5 милиона паунда) на повече от 20 благотворителни организации – макар че не споменаха нищо за сватба.

За мнозина обаче арената с капацитет 20 000 души, която е домакин на концерти и спортни мачове, изглеждаше като необичаен избор за двойката. Въпреки това мястото предлага изключително ниво на поверителност поради липсата на прозорци и подземни точки за достъп. Феновете на певицата бяха категорични, че ако някой може да превърне арената в сватбена страна на чудесата, това е Суифт.

„Мислех, че ще има повече градини, повече цветя, нещо по-тропическо. Нещо по-изискано, нещо по-начин на Тейлър Суифт", казва канадската тийнейджърка Емили пред Би Би Си, докато стои пред сградата.

Жителката на Ню Йорк Роуз смята, че е „до известна степен абсурдно", че двойката е затворила натоварените улици около арената, но вярва, че церемонията ще бъде красива, „защото това е Тейлър Суифт". „Надявам се да е красива сватба... но мисля, че трябваше да я направят на място, което причинява по-малко неудобства на обикновените граждани на Ню Йорк", разсмя се тя.

Феновете избухнаха в бурни възгласи пред "Медисън Скуеър Гардън", когато табелите „току-що женени" светнаха пред арената. Фенката Тара Росалес беше една от многото, които не бяха убедени, че сватбата действително ще се състои на прочутата арена.

Звездната двойка обяви официално връзката си преди две години.

Миналата година Тейлър Суифт за четвърти пореден път и общо шести в кариерата си е била на първо място по музикални продажби според Международната федерация на звукозаписната индустрия. Травис Келси, от своя страна, е печелил Супербоул със своя отбор "Канзас Сити Чийфс" три пъти - през 2019, 2022 и 2023 г..