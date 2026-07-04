Камджалов дирижира концерт с участието на Софи Маринов край Павел Баня

Концертът „Мистерия и свобода" под диригентството на маестро Камджалов и със специалното участие на певицата Софи Маринова, ще е акцентът във фестивала „Камджалов в Долината на розите", който започва днес в Етнографския комплекс „Дамасцена" край Павел баня. На сцената с тях ще се качат The Eastern Quartet от Швейцария, Genesis Orchestra, както и хорът и ансамбълът към "Музикална лаборатория за Човека".

Първият ден на фестивала ще е "семеен", а входът ще е безплатен за всички деца, ученици и многодетни семейства, посочва Йордан Камджалов.

Програмата ще започне със среща разговор с д-р Емилова, която прави революция в сферата на здравето и медицината. Гостите ще имат възможност да разгледат Етнографския комплекс „Дамасцена" и да се запознаят с красивата традиция на региона, а вечерта на амфитеатралната сцена ще се качат над сто музиканти от множество формации, сред които хорът на "Музикална лаборатория за Човека", детският хор „Усмихнати звезди" към Частно основно училище „Стремеж" в София и вокална група „Идна".

Фестивалът „Камджалов в Долината на розите" продължава да се утвърждава като един интердисциплинарен културен форум и е своеобразна среща на аромата на розите с този на бъдещето, пише БТА.