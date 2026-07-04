Вижте най-лошо облечените гости на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси събра на едно място някои от най-големите световни знаменитости и модни икони. Въпреки бляскавата атмосфера обаче не всички гости успяха да се представят добре с визията си.
Докато супермодели като Джиджи Хадид и Карли Клос привлякоха вниманието с елегантни и впечатляващи рокли, други звезди предизвикаха критики заради избора си на облекло, пише "Дейли мейл".
Сред най-коментираните беше Ед Шийрън, който пренебрегна традиционния дрескод „черна вратовръзка" и се появи в яркосин костюм, комбиниран с тениска и маратонки. За разлика от него съпругата му Чери Сийборн заложи на дълга рокля в мандаринов цвят и високи токчета.
Певицата Камила Кабейо също се оказа сред най-обсъжданите гости, след като избра прозрачна дантелена рокля в алено червено – цвят, който често се смята за неподходящ избор за сватбени гости.
Композиторът и музикален продуцент Джак Антонов не впечатли модните критици с широк черен костюм, допълнен с кожена лента по крачола, а дизайнерката Кристин Юшчик – съпруга на играча на „Сан Франциско 49ърс" Кайл Юшчик – остави впечатление, че е облечена сякаш за две различни събития едновременно.
Според модните наблюдатели, при практически неограничени бюджети и достатъчно време за подготовка, част от гостите не са успели да се възползват от възможността да блеснат на едно от най-обсъжданите светски събития.