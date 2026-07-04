Вижте най-лошо облечените гости на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

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Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси събра на едно място някои от най-големите световни знаменитости и модни икони. Въпреки бляскавата атмосфера обаче не всички гости успяха да се представят добре с визията си.

Докато супермодели като Джиджи Хадид и Карли Клос привлякоха вниманието с елегантни и впечатляващи рокли, други звезди предизвикаха критики заради избора си на облекло, пише "Дейли мейл".

💍 STAR SIGHTINGS AT TAYVIS RECEPTION — GIGI, BRADLEY & SELENA SPOTTED



Gigi Hadid, Bradley Cooper, and Selena Gomez were spotted leaving the reception following Taylor Swift and Travis Kelce's wedding celebration. #TaylorSwift #TravisKelce #Tayvis #SelenaGomez #GigiHadid… https://t.co/Uloarez6EE pic.twitter.com/gzhl90Up2v — Rosa News Official (@Mirha1206) July 4, 2026 Gold Rush! Karlie Kloss and Josh Kushner step out in NYC for long-time friend Taylor Swift's wedding ✨ https://t.co/MpvuIkACGm pic.twitter.com/I4UPn9GpPC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026

Сред най-коментираните беше Ед Шийрън, който пренебрегна традиционния дрескод „черна вратовръзка" и се появи в яркосин костюм, комбиниран с тениска и маратонки. За разлика от него съпругата му Чери Сийборн заложи на дълга рокля в мандаринов цвят и високи токчета.

💒💗| *¡Ed Sheeran acaba de llegar a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce!* 💍🎶✨ pic.twitter.com/7XdHe4Tu64 — ~°𝒞𝒶𝓂𝒾𝓁𝒶 𝒜𝓃𝓉𝑜𝓃𝑒𝓁𝓁𝒶°~ (@Rubilar_ofc) July 4, 2026

Певицата Камила Кабейо също се оказа сред най-обсъжданите гости, след като избра прозрачна дантелена рокля в алено червено – цвят, който често се смята за неподходящ избор за сватбени гости.

camila cabello in zimmermann ss26 attending taylor swift and travis kelce’s wedding party in new york pic.twitter.com/WPhH7rRajw — lunika (@fashionitgirl) July 4, 2026

Композиторът и музикален продуцент Джак Антонов не впечатли модните критици с широк черен костюм, допълнен с кожена лента по крачола, а дизайнерката Кристин Юшчик – съпруга на играча на „Сан Франциско 49ърс" Кайл Юшчик – остави впечатление, че е облечена сякаш за две различни събития едновременно.

Margaret Qualley appears to be MISSING from Taylor Swift's wedding as Jack Antonoff attends with his sister https://t.co/ZVeQ2jEf4o — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 4, 2026

Според модните наблюдатели, при практически неограничени бюджети и достатъчно време за подготовка, част от гостите не са успели да се възползват от възможността да блеснат на едно от най-обсъжданите светски събития.