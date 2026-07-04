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Международната награда "Букър" вече ще се казва "Бухман" и ще е два пъти по-голяма - 100 000 паунда

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Рене Карабаш и книгата й "Остайница", която стана вторият български роман, достигнал до номинация за „Букър" Снимка: Фейсбук/ Sofia Literary Agency

Международната литературна награда "Букър" добавя към названието си и името "Бухман", а стойността й нараства двойно - вече ще е 100 000 паунда, а не 50 000, както беше досега.

Промяната е в знак на признателност към благотворителната организация Bukhman Philanthropies, създадена от руския милиардер Дмитрий Бухман и съпругата му Дария. След като сдружението подкрепи наградата през 2026 г., сега "пое щедър ангажимент да финансира следващите 10 години на Международната награда „Букър"", пише в сайта на авторитетния приз.

Дмитрий Бухман, чието състояние се оценява на 13,6 милиарда долара, е съосновател заедно с брат си Игор на гейминг гиганта Playrix. Той и семейството му живеят в Лондон.

Новата награда ще бъде връчена през май 2027 г., като парите ще се поделят между автора и преводача му на английски, каквито са правилата и досега. Всяко заглавие, включено в краткия списък с номинации за приза, ще продължи да получава награда от 5000 паунда: 2500 паунда за автора и 2500 паунда за преводача.

Рене Карабаш и книгата й "Остайница", която стана вторият български роман, достигнал до номинация за „Букър" Снимка: Фейсбук/ Sofia Literary Agency

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