Меган и децата няма да са с принц Хари на посещението му в Лондон

Принц Хари няма да бъде придружен от съпругата си, херцогинята на Съсекс Меган, и двете им деца по време на посещението си в Лондон следващата седмица, съобщават източници, цитирани от Би Би Си.

Първоначално се е планирало Меган, седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет да пътуват до британската столица, но това няма да се случи, след като бе потвърдено, че на семейството няма да бъде осигурена охрана, финансирана от британските данъкоплатци, по време на визитата.

Все пак остава възможността те да се присъединят към принц Хари по-късно през седмицата, когато посещението му продължи в района на Мидландс.

Хари е във Великобритания на петдневно посещение по повод отброяването на една година до началото на Игрите „Инвиктус", които ще се проведат в Бирмингам.

Миналия месец херцогът и херцогинята на Съсекс приеха предложение да отседнат с двете си деца в кралска резиденция по време на визитата.

Преди това принц Хари бе заявил, че няма да доведе съпругата и децата си във Великобритания, ако не бъдат подобрени мерките за тяхната сигурност.

Миналата година той каза: „Не мога да си представя свят, в който бих довел съпругата и децата си обратно във Великобритания на този етап."

Спорът около сигурността е свързан с решенията на Комитета за защита на членовете на кралското семейство и обществените личности (RAVEC), който определя каква охрана да бъде осигурена на висши членове на кралското семейство и други публични фигури.

За последен път принц Хари и Меган бяха заедно във Великобритания през 2022 г., когато присъстваха на погребението на покойната кралица Елизабет II.

Оттогава насам принц Хари е посещавал Великобритания сам, като при пътуването си през септември миналата година се срещна с баща си.