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Вижте звездите, поканени на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси (Галерия)

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Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206

Поп звездата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси си казаха официално „Да" на пищна церемония в Медисън Скуеър Гардън. Новината беше потвърдена от говорител на певицата, а след церемонията върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха".

Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости. Сред поканените сa Итън Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо.

Двойката е решила да няма шафери и шаферки. Братът на младоженеца, Джейсън Келси, беше кум, а братът на булката Остин Суифт – неин главен свидетел.

Булката и младоженецът бяха облечени в тоалети, създадени от дизайнера Джонатан Андерсън, а обувките им са изработени по поръчка. Булката носи бижута на "Картие".

Още от предишния ден около арената се събираха стотици фенове, а заради тържеството улици в Манхатън бяха временно затворени. Според експерти наемането на емблематичната зала е струвало десетки милиони долари. Малко преди сватбата двойката дари 26 милиона долара на повече от 20 благотворителни организации.

Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха официално връзката си преди две години. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Итън Хоук също беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Том Ханкс беше гост на звездната сватба СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Андрю Скот беше гост на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Мили Боби Браун също присъства на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Супермоделът Джиджи Хадид и актьорът Брадли Купър също уважиха звездната двойка СНИМКА: Ройтерс
Актьорът и комик Саша Барън Коен беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс
Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Итън Хоук също беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Том Ханкс беше гост на звездната сватба СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Андрю Скот беше гост на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Мили Боби Браун също присъства на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Супермоделът Джиджи Хадид и актьорът Брадли Купър също уважиха звездната двойка СНИМКА: Ройтерс
Актьорът и комик Саша Барън Коен беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс
Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Хю Грант и половинката му бяха сред гостите на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Итън Хоук също беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Том Ханкс беше гост на звездната сватба СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Актьорът Андрю Скот беше гост на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Мили Боби Браун също присъства на сватбата СНИМКА: Ройтерс
Супермоделът Джиджи Хадид и актьорът Брадли Купър също уважиха звездната двойка СНИМКА: Ройтерс
Актьорът и комик Саша Барън Коен беше сред гостите СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс
Върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха" СНИМКА: Ройтерс

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