Вижте звездите, поканени на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси (Галерия)

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Поп звездата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси си казаха официално „Да" на пищна церемония в Медисън Скуеър Гардън. Новината беше потвърдена от говорител на певицата, а след церемонията върху емблематичната арена се появи надписът „Току-що се ожениха".

Сватбата събра около 1000 гости, сред които впечатляващ брой знаменитости. Сред поканените сa Итън Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо.

Двойката е решила да няма шафери и шаферки. Братът на младоженеца, Джейсън Келси, беше кум, а братът на булката Остин Суифт – неин главен свидетел.

Булката и младоженецът бяха облечени в тоалети, създадени от дизайнера Джонатан Андерсън, а обувките им са изработени по поръчка. Булката носи бижута на "Картие".

Още от предишния ден около арената се събираха стотици фенове, а заради тържеството улици в Манхатън бяха временно затворени. Според експерти наемането на емблематичната зала е струвало десетки милиони долари. Малко преди сватбата двойката дари 26 милиона долара на повече от 20 благотворителни организации.

Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха официално връзката си преди две години.