Ерос Рамацоти ожени първородната си дъщеря Аурора

Три дни продължава в Сицилия сватбеното тържество на Аурора, първородната дъщеря на Ерос Рамацоти и Мишел Хунцикер, с Гофредо Черца. Това е със сигурност едно най-обсъжданите събития на лятото в Италия. За Ерос Рамацоти това не беше просто денят, в който дъщеря му каза „да", а и изключително символичен момент. Именно на Аурора той посвещава през 1996 г. едноименната песен. Тя е една от най-нежните и обичани композиции в кариерата му и се превърна през годините в истински музикален символ на бащината любов.

Сватбените тържества продължиха три дни и започнаха с граждански ритуал в сицилианското градче Милитело, до Катания. Мястото не е избрано случайно-това е родното градче на легендарния тв водещ, покойният Пипо Баудо, и там майката на булката, Мишел Хунцикер, прекарва част от детството си. Общината дори й връчи почетно гражданство заради силната й връзка с града.

Аурора изненада всички още при първата церемония с нестандартния си избор на визия. Вместо класическа булчинска рокля тя се появи с къса асиметрична рокля, джапанки и мрежест воал -модерно решение, което предизвика бурни коментари в социалните мрежи. Вечерта обаче смени стила напълно и се появи с елегантна бяла рокля тип „русалка" със сърцевидно деколте, дантелени детайли, кристали и дълго копринено наметало, напомнящо шлейф. Младоженецът избра светъл ленен костюм в бежово, идеално съчетаващ се със средиземноморската атмосфера.

Истинската магия започна след официалната част. Вместо традиционен прием в бална зала младоженците организираха романтична вечеря сред маслинови дървета, където дълга празнична маса беше украсена с пъстри цветя и стотици светлини. Атмосферата приличаше повече на сцена от романтичен филм, отколкото на класическа сватба.

Нищо не беше оставено на случайността. Всеки гост откри в стаята си персонализирани хавлиени кърпи с инициалите на младоженците, а шаферките получиха специално изработени халати. Още по време на трансфера до мястото на тържеството всички бяха посрещнати с подаръци -чанти, пълни с оригинални сувенири -от брандирани бутилки вода до тематични аксесоари и още много малки изненади.

По време на вечерното парти забавленията продължиха с още по-нестандартни детайли. Гостите носеха значки с лицата на Аурора и Гофредо, тематични тениски, фенери и различни забавни аксесоари, които превърнаха празника в истински фестивал на доброто настроение.

След официалната вечеря дансингът остана пълен до късно през нощта. Имаше жива музика, караоке и много танци, а самата Аурора не пропусна възможността да вземе микрофона и да пее заедно с приятелите си. Именно тази непринудена атмосфера впечатли най-силно присъстващите, защото вместо строго протоколна церемония младоженците избраха семейно тържество, изпълнено със смях и спонтанни емоции. Ерос Рамацоти и Мишел Хунцикер СНИМКА: Инстаграм /therealhunzigram

До булката през цялото време беше Мишел Хунцикер, която не скри вълнението си. Телевизионната водеща избра елегантна тъмносиня рокля с фини златни детайли, а в очите й личеше емоцията, характерна за всяка майка, която вижда как дъщеря ѝ започва нов етап от живота си.

Особено трогателно беше присъствието на Ерос Рамацоти. Певецът, който преди три десетилетия написа песен за малката си дъщеря, този път наблюдаваше как същото момиче се превръща в булка.

Кулминацията на тридневните празненства беше тържествената церемония в приказния замък Кастело Ксируми Серавале край Сиракуза - място, избрано специално за големия сватбен ден. Организацията е поверена на цял екип професионалисти, включително режисьор, който координира всяка подробност, така че всяка сцена да остане незабравим спомен.