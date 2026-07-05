„Made in EU" на Стефан Командарев с голямата награда на „Свети Влас филм фест" (Снимки)

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Президентът Петър Стоянов поздрави инициаторите на кинофестивала Даниела Динева и Мариан Вълев, както и неговите организатори от фондация „Българска памет – братя Диневи"

Режисьорът Стефан Командарев спечели голямата награда с филма „Made in EU" на петото издание на летния фестивал „Свети Влас филм фест". Това стана на официална церемония в пълния амфитеатър „Арена" на курортния град снощи. Журито присъди отличието за силен сценарий, режисьорска визия, актьорско майсторство и художествено въздействие. Режисьорът благодари на организаторите и на журито и пожела на българските кинематографисти повече възможности за нови филми. Режисьорът Стефан Командарев получава голямата награда на "Свети Влас филм фест" от президента Петър Стоянов. Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

Президентът Петър Стоянов (1997-2002) обяви победителя и поздрави организаторите на феста от фондация „Българска памет – братя Диневи" и неговите инициатори Даниела Динева, Мариан Вълев, доц. Деян Статулов. „Преди около пет години присъствах на техния разговор, на който се роди идеята за този киноконкурс. Поздравявам ги, защото те не позволиха фестът да избухне като фойерверк и да угасне. Вече сме на петото му издание, а кинофорумът става още по-качествен, посещаван и търсен, надявам се скоро да стане и международен", каза Петър Стоянов.

"Особено съм радостен, че този културен празник се прави извън София. Кинофестът в Свети Влас доказва, че децентрализацията на българската култура е възможна, важна за всички нас и трябва да се поощрява", допълни той. Публиката на кинофестивала изпълни арената в Свети Влас. Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

Петото издание на „Свети Влас филм фест", който представя ново българско кино, се състоя от 2 до 4 юли в едноименния курортен град. То бе организирано от фондация „Българска памет - братя Диневи" с подкрепата на Националния филмов център, общините Бургас, Несебър и кметство Свети Влас. В продължение на три дни стотици гости, местни и туристи имаха възможност да гледат българско кино с вход свободен и да се срещат с неговите създатели – режисьори, актьори, оператори.

Журито, чийто председател бе режисьорът Милко Лазаров, а членове - режисьорът Павел Веснаков, актрисата Радина Кърджилова, сценаристът и водещ на предаването "Култура.бг" по БНТ Димитър Стоянович и аниматорът Владимир Тодоров, избра отличените сред девет номинирани нови български филма. Стефан Командарев и Ивайло Христов Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

Призът за филмов дебют, посветен на журналиста Иван Гарелов, бе даден на режисьора Камен Стоянов за филма „Звезда". Отличието бе връчено от миналогодишния носител на наградата Димитър Стоянович.

Наградата за поддържаща мъжка роля е за Ивайло Христов за ролята му във филма „Made in E.U." и му бе връчена от актьора Самуел Финци. Самул Финци връчва наградата за поддържаща роля на Ивайло Христов. Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

Меглена Карамболова получи наградата за поддържаща женска роля за ролята си във филма „Рожден ден", като отличието й бе връчено от украинско-американската актриса Марина Мазепа, известна с участието си в сериала „Джон Уик: Континенталът" и лентата Living Letters. Наградата бе приета от режисьора на филма Ивайло Пенчев. Даниела Динева с украинско-американската актриса Марина Мазепа Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

С приза за най-добра водеща мъжка роля бе удостоен Иван Савов от филма „Преди да забравя", а Стефка Янорова взе отличието за най-добра водеща женска роля за участието й във филма „3.0 кг щастие".

Статуетката за най-добър режисьор бе присъдена на Ралица Петрова за филма „Лъст".

Председателят на журито Милко Лазаров връчи своята специална награда - за филм с ярка художествена стойност и силно авторско присъствие - на режисьора Димитър Сарджев за филма „Приказка за майка и син".

Юлиян Атанасов взе статуетка за най-добър оператор за работата му по филма „Лъст".

За първи път на „Свети Влас филм фест" бе присъдена специалната награда на Съюза на артистите в България за „Изгряваща звезда" - отличаваща новите лица, които уверено поемат по пътя в българското кино.

Председателят на съюза Христо Мутафчиев връчи отличието на Александра Димитрова. „Благодаря на директора на фестивала Даниела Динева, че организира този филм фест, ще я подкрепяме, колкото можем", каза Мутафчиев. Председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев връчва специалната награда на съюза „Изгряваща звезда“ на Александра Димитрова. Снимка: МАРИЯН НИКОЛАЕВ

Кинофорумът завърши с късометражния филм Fall away с режисьор Мартина Троанска и с прожекцията на филма "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев.