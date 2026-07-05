Филмът Light Boxes на Тео Ушев е селектиран за филмовия фестивал във Венеция

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Бъдещият пълнометражен анимационен филм Light Boxes на режисьора Теодор Ушев е селектиран за Venice Gap-Financing Market 2026 – част от Venice Production Bridge в рамките на 83-тото издание на Международния филмов фестивал във Венеция.

Това съобщава Теодор Ушев в публикация в своя „Фейсбук" профил.

„С огромна радост споделям, че моят бъдещ пълнометражен анимационен филм Light Boxes беше селектиран за Venice Gap-Financing Market 2026", пише режисьорът. По думите му в тазгодишната селекция са включени само два анимационни филма.

Ушев посочва, че филмът е българска копродукция на Националния филмов център, реализирана в партньорство с Канада, Полша, Франция и Белгия.

Light Boxes е вдъхновен от едноименния роман на американския писател Шейн Джоунс. Авторът го определя като „поетична, визуално дръзка история за войната, любовта, въображението и съпротивата срещу мрака". Сценарият е написан от Теодор Ушев и редактиран от Крис Робинсън.

„Това е първият ми пълнометражен анимационен филм, съчетаващ стоп-моушън куклена анимация и игрална част – форма, която ми позволява да изследвам нови територии в разказването и образа", отбелязва режисьорът. По думите му селекцията във Венеция е важна стъпка за развитието на проекта и силен знак за неговата международна перспектива.

„След години работа в анимацията този проект е особено личен за мен. Не само заради работата в неизследвана за мен територия, но и заради координацията между толкова много държави. Това ще бъде най-амбициозният и най-скъпият филм, по който съм работил", пише още Ушев.

Той допълва, че повече подробности за проекта ще бъдат представени на по-късен етап, но определя включването му във Venice Gap-Financing Market като „важен момент в развитието на анимацията в България".

„За мен е чест този филм да бъде част от една от най-престижните професионални платформи за кино в света", посочва още Теодор Ушев в публикацията си.