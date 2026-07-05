Русия се завърна на Венецианското биенале на изкуствата, но само за три дни

След четиригодишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-вото Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тазгодишното издание. Проектът „Дървото е вкоренено в небето", представен в руския павилион в градините на Биеналето (Джардини), събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива.

Срещу участието на Русия се обявиха министрите на културата на 20 държави от ЕС, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украйна и разрушаването на украинското културно наследство, припомня БТА.

Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на Биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за Фондацията на Венецианското биенале, президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още четирима души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. В самата Венеция се проведоха протести, организирани от антикремълския колектив „Пуси райът", докато президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението с аргумента, че изкуството трябва да остане пространство за диалог без цензура.

Поради натиск и разследвания от Италианското министерство на културата за нарушаване на санкциите, павилионът отвори врати единствено по време на тридневните предварителни прегледи за пресата (6–8 май). До края на това издание на биеналето сградата в Джардините във Венеция остава заключена за посетители. Изпълненията на артистите се записват и прожектират на видеоекрани по външните прозорци и стени.

Преди началото на форума от Венецианското биенале подчертаха, че решението за участие е изцяло на отделните държави, а не на организаторите на форума. На официалния сайт на биеналето и в момента няма информация за проекта на Русия.

ПРОЕКТЪТ

През 2022 г. руските художници и кураторът на проекта се оттеглиха в знак на протест срещу инвазията крещу Украйна, а павилионът остана затворен. През 2024 г. сградата беше предоставена на Боливия.

На 3 март 2026 г. Михаил Швидкой – специален представител на Русия за международното културно сътрудничество и бивш министър на културата – обяви пред изданието ARTnews, че руският павилион ще отвори заедно с останалите национални участия през май.

„Русия никога не е напускала Венецианското биенале", казва Швидкой. По думите му самото съществуване на руския павилион, независимо дали в него се провеждат изложби на други държави или образователни инициативи, означава, че страната остава част от културното пространство на Венеция. „След като никога не сме си тръгвали, няма как да се завръщаме. Просто търсим нови форми на творческа дейност в настоящите обстоятелства", допълва той, цитиран от ARTnews.

Според изданието тазгодишният проект, озаглавен „Дървото е вкоренено в небето", събира поети и философи от Русия, Аржентина, Бразилия, Мали, Мексико и други държави. По думите на екипа на инсталацията изложбата изследва идеята, че културата надживява политическите конфликти, като поставя акцент върху творческия потенциал на различни културни традиции и международния диалог.

Влизайки в павилиона, посетителите виждаха големи инсталации с естествени цветя, пърформанси или диджей парти, като, според публикации на световни медии, в някои часове на деня посетителите са получавали безплатна водка.

В описанието на инсталацията вътре в павилиона се казваше, че „Дърво, вкоренено в небето" може да се разглежда като изследване на възможностите на въжетата в една по-широка художествена ситуация.

„В миналото основните ориентири за среща са били природни обекти – затова и ние предлагаме срещата „при дървото". Митологичният, почти аномален образ на дървото с корени, които се простират към небето, се превръща в притегателна точка за хора, принадлежащи към различни географски, културни и естетически пространства. Тук се срещат несводими, чужди един на друг елементи, които осцилират между полюсите на сериозното и лекомисленото, движението и неподвижността, смеха и меланхолията. Стремежът ни беше да изпълним пространството с различни ситуации – изпитания, тренировки, вслушване, преодоляване и разрушаване на невидимите стъклени стени между хората", пишат от екипа на проекта.

Те посочват, че продължителността на преживяването е ключово качество на проекта и канят посетителя да остане в павилиона по-дълго – да прекарва време, да открива детайли, да разгадава собствените си загадки.

Тазгодишното 61-во издание на Венецианското биенале се провежда под мотото In Minor Keys по концепцията на покойната кураторка Койо Куо, която почина внезапно през 2025 г. Изложението ще продължи до 22 ноември, когато ще бъде и церемонията по връчването на наградите на публиката.