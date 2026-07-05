Виолина Доцева, която ще изиграе Лили Иванова, с дебютен албум

Актрисата Виолина Доцева, която ще изиграе Лили Иванова във филма за примата, издава първия си албум. Тя ще го представи тази вечер на музикално-театрален спектакъл на Голямата сцена в театър “Сфумато”. Албумът се казва “Сила” и включва седем авторски песни и пет поетични текста.

“В този албум изследвам пътя на човека, който не спира да върви – въпреки тежестта, въпреки страха и всичко, което се опитва да ни сломи. Това е албум за надеждата, за насърчението и за вярата, че не трябва да се отказваме дори когато хоризонтът изглежда тъмен”, казва Виолина. Актрисата бе избрана след тежък кастинг за главната роля в “Лили. Любовта е живот”.