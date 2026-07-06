80 години бикини - малките бански, които направиха голямата промяна

От скандал до световна класика - малко дрехи могат да се похвалят с толкова бурна история

Днес е трудно да си представим лятото без тях, но преди точно 80 години, когато се появяват за първи път, бикините са толкова шокиращи, че почти никой не се осмелява да ги облече.

На 5 юли 1946 г. край басейна на парижкия хотел “Молитор” модният дизайнер Луи Реар представя бански костюм, който променя завинаги историята на плажната мода. Дотогава жените носят цели бански, покриващи голяма част от тялото, а новият модел разкрива пъпа и значително повече плът, отколкото обществото е свикнало да вижда на публични места.

Идеята е толкова дръзка, че Реар не успява да намери професионална манекенка, готова да дефилира с новото творение. След кратко колебание 19-годишната танцьорка от нощния клуб “Казино дьо Пари” Мишлен Бернардини приема предизвикателството и се записва в историята като първата жена, показала бикини пред публика.

Името на оскъдния бански костюм също не е избрано случайно. Реар кръщава творението си на атола Бикини в Тихия океан - място, което по онова време е във фокуса на световните новини заради американските ядрени опити от операция “Кросроудс”. Може би замисълът на дизайнера е бил появата на банския да предизвика истински “взрив” в обществото.

Първоначално бикините са критикувани и смятани за неприлични на много места. В Испания режимът на генерал Франко дори официално ги забранява. В Съединените щати те навлизат масово едва в началото на 60-те години.

Големият им пробив идва благодарение на киното. Когато звездата Брижит Бардо се появява с бикини във филма “И Бог създаде жената”, те окончателно се превръщат в символ на свобода, женственост и еталон на новото време. От този момент нататък плажната мода вече никога не е същата.

Днес бикините са не просто бански костюм, а част от попкултурата и един от най-разпознаваемите модни символи на ХХ век. А като любопитен спомен от историческия им дебют един от първите оригинални модели е изложен в рамка във фоайето на хотел “Молитор” в Париж - на същото място, където преди 8 десетилетия започва една малка модна революция.

От скандал до световна класика - малко дрехи могат да се похвалят с толкова бурна история. И 80 г. по-късно бикините продължават да доказват, че понякога най-малките модни идеи оставят най-големия отпечатък.