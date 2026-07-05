Денис Ризов: В България днес се живее по-спокойно, отколкото в Америка

Първият Тръмп и вторият Тръмп нямат нищо общо. В момента нищо не работи според мен, коментира музикантът

Музикантът от „Ахат" и продуцент Денис Ризов сподели в „На фокус" по Нова тв, че след повече от три десетилетия между България и САЩ днес усеща живота у нас като по-спокоен. Той разказа, че за първи път заминава за Америка през 1993 г., но никога не е прекъсвал връзката си с България.

„Като ми писне тук, отивам там. Като ми писне там, идвам тук", каза Ризов.

По думите му Америка, която някога е била символ на възможности, днес изглежда различно. Той призна, че е бил привърженик на консервативната политика и е подкрепял първия мандат на Доналд Тръмп, но сега е разочарован. „Първият Тръмп и вторият Тръмп нямат нищо общо. В момента нищо не работи според мен", коментира той.

Ризов сравни САЩ с голяма компания с огромни дългове и заяви, че проблемите там са по-дълбоки и по-трудни за решаване от тези в България. „Тук се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка. Нашите кризи са малки", каза музикантът.

Според него България се развива в правилна посока, въпреки политическите трусове и корупционните проблеми. Ризов смята, че страните от Източна Европа имат предимство, защото вече познават механизмите на авторитарните режими. „Ние сме го преживели това и много по-добре знаем за какво става дума", посочи той.

Музикантът разказа и за проектите си, свързани с читалищата. Идеята му е да използва техника, донесена от Америка, за да подпомага развитието на културни и образователни центрове в страната. „Читалищата са типично българско нещо и са важни за държавата", подчерта Ризов.

Той допълни, че в момента работи по концепция за развитието им през следващите десетилетия. По думите му целта не е комерсиална, а свързана с това да бъде оставено наследство за децата и младите хора.