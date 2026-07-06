Четвъртият балетен конкурс "Сара-Нора Прима" започва днес в Бургас

Международният балетен конкурс „Сара-Нора Прима" започва днес в залата на Държавната опера в Бургас. Това е четвъртото издание на форума, който ще продължи до 11 юли, а съпътстващата го Балетна академия се провежда от 4 до 12 юли.

Очаква се в конкурса и академията да се включат над 150 балетисти от няколко континента. Конкурсът е предназначен за професионални изпълнители, а участниците ще се състезават пред международно жури с представители от България, Австрия, Турция и Република Корея.

Председател на журито е проф. д-р Маша Илиева. В състава му са още Марта Петкова, Ангелина Гаврилова, Галина Сребрева, Галина Калчева, Денис Черевичко, Айшем Сюнал, Джоджун Джо и Константин Костюков.

Освен парични награди, конкурсът предоставя възможности за участия в спектакли, гастроли, стипендии и професионални ангажименти в балетни трупи. По данни на организаторите през първите три издания лауреати на конкурса са реализирали десетки сценични изяви в държавни театри в Европа.

Ментори в Балетната академия тази година са проф. д-р Маша Илиева, Денис Черевичко, Галина Сребрева, Константин Костюков и Айшем Сюнал. Академията съчетава практически занятия и работа с утвърдени балетни педагози и артисти.

Конкурсните вечери ще се проведат на 6, 7, 8 и 9 юли от 18:00 часа в залата на Държавната опера – Бургас. Галаконцертът и церемонията по връчването на наградите са на 11 юли от 19:00 часа, а заключителният концерт на Балетната академия е на 12 юли от 14:00 часа.